Ricky Martin tiene planes en la TV para el 2024; ¿Será actor?

Apple TV ha revelado las primeras imágenes de su nueva serie denominada ‘Palm Royale’, cuyo estreno está previsto para el mes de marzo. Esta comedia dramática está ambientada en el año 1969.

La historia se centra en la vida de Maxine Simmons (Kristen Wiig) a finales de los años 1960, una mujer ambiciosa que se esfuerza por unirse al exclusivo círculo de Palm Beach, Florida, aunque sabe que no es su círculo social. Para Ricky Martin es un reto, ya que de ser cantante a actor hay un recorrido amplio, pero el puertorriqueño lo único que aspira es abrir más puertas y seguir llenando su vida de satisfacciones.

Problemas de salud ó No se vendio ?????



👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

Ricky Martin cancela concierto en Madrid por problemas de salud

Tenía previsto cerrar el año con su espectáculo sinfónico.

https://t.co/hBPlO73mGH — Ricky_Media 🫡🇵🇷🇺🇸 (@Ricky89841208) December 16, 2023

¿Quiénes estarán en la serie?

La serie cuenta con un reparto de alto calibre encabezado por Kristen Wiig (Damas en guerra), Laura Dern (Big Little Lies) y el cantante puertorriqueño Ricky Martin (American Crime Story: Versace), junto a Allison Janney (Yo soy Tonya), Josh Lucas (Yellowstone), Leslie Bibb (Nobodies), Amber Chardae Robinson (Loot), Mindy Cohn (The Facts of Life), Julia Duffy (Newhart) y Kaia Gerber (Bottoms), entre otros.

Así luce Ricky Martin para ‘Palm Royale’

El boricua se dejó ver en Instagram con el atuendo de su personaje, del que todavía no se tienen mayores detalles, y reseñó: “¡Hagamos esto! Tan emocionada de ser parte de este increíble show #PalmRoyale 20 de marzo en @appletv. No te lo puedes perder”.

Dal 20 marzo arriverà su #AppleTvPlus Palm Royale. Si tratta di una serie TV con Ricky Martin.



"Palm Royale" è la storia che segue Maxine Simmons (Kristen Wiig) mentre cerca di entrare nell'alta società di Palm Beach. pic.twitter.com/csjXm9cfcT — Melamorsicata.it (@melanews) December 17, 2023

Los fans del cantante le escribieron:

“NO PUEDO ESPERAR ❤️Nunca me canso de ver a “Robert” en un buen traje”.

“Eres inspiración, para el mundo con tu singularidad y hermosa alma ❤️ perfecta”.

“No puedo esperar a veros en febrero en el @hondacenter! ¡¡¡He sido fan desde tus días de Menudo!!!! Sí, soy así de viejo”.

“Ok ok me casaré contigo. Ya estás vestido”, son algunos de los mensajes de los internautas.