Romina se la quiere jugar por Caco y pone entre la espada y la pared a Paula en “Como la vida misma”

El adelanto de “Como la vida misma” dejó a muchos helados, porque Paula (Elisa Zulueta) y Romina (Montserrat Ballarin) tendrán un enfrentamiento, y ahora con toda la verdad por delante.

Todo partió cuando Paula escuchó un coqueteo entre Romina y Caco y luego de eso, la banquetera decidió terminar con las medidas tintas y la abordó.

“A mí me pasan cosas con el Caco y tú lo sabes”, parte diciendo Romina. “¿Y qué quieres que haga?, ¿qué te felicite? ¿que te haga un queque? ¿te dé un bono?”, le dijo de inmediato la diseñadora, y bien molesta.

“¿Tú tienes intenciones de volver con el Caco? Porque si tu respuesta es sí, yo me hago a un lado, no me vuelvo a meter entre ustedes dos”, reafirmó Romina, quien le pidió que le contestara con la verdad.

“¿Y si mi respuesta es no?”, le preguntó Paula. “Si tu respuesta es no, a mí me gustaría dejarme llevar por lo que siento por Caco”, le dijo honestamente Romina.