A lo Chino Ríos: Aseguran que Iván Núñez encontró el amor con joven del mundo fitness

Tras el término en la relación de Iván Núñez (53) con la brasileña Thais Jordão, se dio a conocer que el periodista de TVN ya habría encontrado el amor nuevamente , esta vez, con una joven “ligada al mundo fitness”.

Así lo revelaron en el programa de farándula Zona de Estrellas, indicando que tendría 23 años, al más estilo de Marcelo Chino Ríos que se emparejó con una joven de 18 años, hija de su entrenador.

“Es una mujer menor que las dos anteriores, que Thais y Marlene, el nombre de ella es Oliva, tiene 23 años”, contó el Pablo Candia, revelando que ya se muestran en público, tal como lo hicieron en el relanzamiento del casino de Viña del Mar.

“Efectivamente Iván Núñez ya se muestra en público con Oliva y fíjense que así lo hizo para el relanzamiento del casino de Viña del Mar, para ese evento fueron juntos. Para ser sinceros cuando la periodista se acerca a entrevistar a Iván Núñez, no se da cuenta y lo que hace esa señorita es esconderse e irse para atrás inmediatamente, evitó que la vieran junto con él”, agregó.

Sin embargo, tal como reveló la cuenta de Instagram, Maldita Farándula, quienes fueron los que sacaron el supuesto romance a la luz, Iván y su expareja, seguirían en contacto e incluso compartieron el sábado 16 de diciembre.

Iván Núñez y Oliva, Maldita Farándula

Iván y Thais se separaron en junio

Fue en junio pasado cuando la brasileña confirmó el quiebre, asegurando que estaba “gotada de no poder vivir una vida tranquila”.

“Es una de las decisiones más difíciles que me ha tocado, terminé mi relación con Iván. Han sido días confusos, pero ya estaba un poco agotada de no poder vivir una vida tranquila. Quiero salir de los problemas, Iván con su exmujer, que ellos arreglen sus temas, que Iván solucione sus problemas solo. Él tiene que hacerse cargo de sus temas, yo, en este momento, no puedo hacerme cargo de más cosas, soy una mujer que trabajo, tengo a mi hijo y me harté, no quiero estar en medio de sus temas”, sostuvo enfática en aquella oportunidad, al medio LUN.