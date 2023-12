Antonella Ríos revela cómo fue su “decepcionante” primera vez: “Ya tocaba, tenía 21 años...”

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, estará invitada la actriz y panelista de “Me Late”, Antonella Ríos. En el programa contará sin tapujos cómo fue su primera vez, tal como lo relató en su Podcast.

“Pinchamos, empezamos pololear y ya tocaba, tenía 21 años, el cuerpo necesitaba merecer. La cosa es que íbamos a ir a Machu Picchu, fuimos a comprar la carpa y entre la carpa y no sé qué. Levantamos la carpa y nos metimos dentro de la carpa… era chica, era para 2 personas”, comenzó contando.

Con suspenso, relató que “una cosa lleva a la otra ¡pum! literalmente, no sé qué pasó, no se estaban dando las cosas. Uno dice ‘voy a ver estrellas’.. no fluyó, como que faltó dilatación, para decirlo de una manera elegante”.

“Llegué a mi casa, me sentí mal, él me trató de ayudar y yo hice del cuerpo, porque no pude más de los puros nervios de sentirme culpable de haber hecho aquello que no debía haber hecho, en el momento que no debería haber hecho, supuestamente”, terminó.