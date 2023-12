Chama le dijo de todo a Daniela Aránguiz en el cara a cara de “Tierra Brava”: “Creo que la dignidad la dejaste en Chile”

Durante el más reciente de “Tierra Brava”, los participantes se enfrentaron en un nuevo cara a cara para encontrar al tercer nominado de la semana para enfrentarse a Fran y Jhonatan; y uno de los momentos más tensos de esta dinámica fue el que protagonizaron Alexandra Méndez y Daniela Aránguiz.

El primer voto fue de Fabio para Pamela Díaz. “No has sido muy sincera conmigo. Me hiciste un drama porque le di un piquito a Nicole, pero lo que hiciste ayer con Jhonatan, de besarte en la cama, es peor”, le dijo, mientras tanto “La Fiera” contestó, burlesca, que el español está celoso.

Posteriormente, Arturo nominó a Luis, argumentando que le parece una persona contradictoria: “Me pelas todo el día y después me hablas como si nada hubiera pasado. Eso es de m...... sonriente (...) La gracia mía es que los realities los hago solo, no dependo de una pareja. Solo no existes para la vida”.

En tanto, Angélica votó a Botota puesto que le dolió mucho cuando le dijo su comentario sobre los hijos. “Me desubiqué. Te pido disculpas, de repente soy muy arrebatado e impulsivo”, respondió Botota arrepentida, la Fierecilla de Yungay aceptó las disculpas, aunque no quedaron bien.

Fran votó a Miguelito, pero de una manera positiva: “Te quiero dar las gracias porque eres una de las personas más nobles de la casa, siempre preocupado por todos. Te gusta compartir, vas siempre de frente con la verdad, le pones garra y corazón. Pase lo que pase, fue un placer compartir contigo”, le dijo, a modo de homenaje y despedida, por si se va eliminada esta semana.

Chama v/s Daniela

Llegado el momento, Daniela Aránguiz votó por Chama, argumentando que la venezolana no fue capaz de reaccionar bien ante su llegada a “Tierra Brava”.

Por su parte, Alexandra se defendió y le dijo:“Ojalá que te cuenten todo de verdad para que no te lleves sorpresas. Siento que no te estás dando el puesto como mujer que mereces. Yo no lo habría visto como un juego, habría tenido más dignidad y no me habría acostado el mismo día con una persona que pasó más de un mes durmiendo conmigo. Una mujer como tú merece un respeto. Creo que la dignidad la dejaste en Chile”, sostuvo.

“Menos digna es acostarte con un hombre que no está ni ahí contigo sin calzones”, fue la respuesta drástica de Daniela.