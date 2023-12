Coni Capelli admitió que al interior de “Gran Hermano” existía clasismo entre los participantes

Constanza Capellí admitió que al interior de “Gran Hermano” existía clasismo entre los participantes a la hora de entablar amistades y relacionarse socialmente.

La gran triunfadora del reality show de Chilevisión sinceró este y otros aspectos del programa de telerrealidad en conversación con la actriz Natalia Valdebenito, durante el podcast “Café con Nata”.

“Era fuerte el tema de dónde tú venías ahí adentro, y es como también en la vida fuera”, reconoció de entrada en el tema.

“Digamos las cosas como son, siempre es como ‘ay, él es de Baquedano para abajo’. Todas esas cosas son, lo queramos o no, lamentable o no, es así”, confirmó Coni.

De acuerdo con la bailarina “cuesta entrar a ese círculo si no eres parte de ahí, de Las Condes, de Providencia, del apellido que tú tengas, de los colegios”.

Si bien es una característica social reprochable y para nada digna de estimular, la exchica reality manifestó que era esperable que sucediera.

“Siento que es parte natural de la vida. Así como también nosotros nos sentimos más identificados con gente que vive o que tiene nuestro origen, el esfuerzo que hemos tenido, que nos han costado las cosas”, aseguró.

En la entrevista con la humorista, Capelli también dio a conocer ciertas prohibiciones que habían para los jugadores del formato, pero que ella no respetó del todo.

“Por contrato, no se puede hablar de política. No se puede hablar de política, ni de famosos, ni de religión. No se puede hablar de esos temas”, reveló.