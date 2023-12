“Fue simple y amable”: Fanático de Pedro Pascal que se tomó foto en aeropuerto chileno habló sobre su encuentro con el actor

Hace solamente un par de días que se dio a conocer que Pedro Pascal está en Chile. La noticia salió a la luz debido a una fotografía de un afortunado hombre que se lo encontró en el aeropuerto.

La imagen junto con el actor de The Last of Us y The Mandalorian causó sensación en redes sociales, ya que fue la manera de que los fanáticos del chileno se enteraron de que el intérprete se encuentra en suelo nacional.

Ahora, Bryan Otárola habló con Página 7 de lo que fue este encuentro con Pedrito: “Yo soy prevencionista de riesgos, trabajo para una constructora encargada de la habilitación de locales comerciales al interior del aeropuerto”, comenzó explicando el hombre de 32 años.

“Es habitual, por diferentes tareas, trasladarme por las dependencias del aeropuerto y como funcionario debemos tomar la misma ruta que los pasajeros al salir. Fue ahí donde, pasando las casetas de control migratorio de PDI, con dos compañeros, nos percatamos de una persona escoltada por tres funcionarios”, contó.

En esa línea, explicó que el “personal de la PDI lo trasladó a la oficina al costado de la caseta para tomarse fotografías”.

En ese momento, Bryan reconoció a la estrella de Hollywood. “Un par de metros después dijimos ‘ya, ¿y si lo esperamos y le pedimos unas fotos? A los minutos avanzó con las personas de la aerolínea y mi compañero le pidió si nos podíamos tomar una foto y dijo ‘claro’, asintiendo con la cabeza”.

Acto seguido todos se empezaron a tomar fotos con Pascal, quien según las palabras del hombre no tuvo problemas con este acercamiento.

“Yo se la tomé a mis compañeros y ellos a mí, todo muy normal. No habló nada, solo la foto y le dimos las gracias, todo tranqui”.

Sobre como fue el acercamiento, Bryan comentó que: “A mi percepción, para ser un actor tan reconocido, fue muy simpático y de inmediato aceptó la foto”, comentó al medio ya mencionado.

“Nosotros, en el aeropuerto, vemos bastantes rostros de la TV chilena y algunos son ‘estrellitas de Hollywood’. En cambio, Pedro fue simple y amable”, agregó.

Finalmente, y tras este especial momento, Pedro salió acompañado por personal de la aerolínea, teniendo que seguir todos los protocolos del terminal aéreo. “Posterior a eso, lo perdimos”, aseguró el hombre.