“Marcianeke también me invitó…”: Eskarcita reveló que fue invitada para participar en un video musical del cantante

La influencer y finalista de la primera versión de “Gran Hermano Chile”, Scarlette Gálvez también conocida como Eskarcita, visitó las dependencias del programa de streaming de Chilevisión, “Ni tan basados”, en donde tiró la talla con los animadores Julitroz y Natu.

Cuando estaba terminando el capítulo, Eskarcita entregó una sorpresiva revelación sobre un par de trabajos que rechazó, los cuales desempeñó en su pasado: ser una chica de videos musicales.

“Chica de videoclip”

Scarlette y Natu comenzaron a cantar una canción de Karen Paola, y en ese contexto la chica reality señaló que la invitó a participar de un video. “Me invitó a su video, pero no creo que pueda. Como que no estoy participando en videos, Marcianeke también me invitó al suyo”, reveló.

Eskarcita reveló que ha participado en alrededor de cinco videos musicales, “de artistas más emergentes”, señaló. Anteriormente, se viralizaron imágenes de Scarlette en videos musicales de Sayian Jimmy, Standly, entre otros

Video musical de Standly Fuente: Twitter