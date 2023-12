“Me da lo mismo irme mañana o pasado, le saco la conch...”: Daniela Aránguiz en pie de guerra en contra de Chama

La llegada de Daniela Aránguiz cambió totalmente la dinámica dentro del reality “Tierra Brava”. El argentino Luis Mateucci, con quien ella tuvo una relación previo al encierro, se emparejó con una de las concursantes, y ahora la dejó de lado tras el ingreso de su exnovia.

En el avance del capítulo de este jueves de “Tierra Brava”, Daniela Aránguiz estaba conversando sobre Chama con Luis Mateucci, que hace referencia a unos dichos de la venezolana que no son mencionados explícitamente.

“Una vez más que me saque (a colación), lo que no quiero que me saquen, voy a dejar la zorra. Tú no tienes a nadie a quien proteger, yo sí”, señaló la “Cara de cuica”.

Luis Mateucci señaló que estaba equivocada y que él la tenía que proteger, pero Daniela seguía molesta, por lo que le contestó “da lo mismo, yo me puedo proteger sola. No necesito que nadie me proteja”.

“Se buscó mi odio”

En la misma, Luis agregó “yo entiendo que tú estés enojada conmigo...”, y Daniela señaló que “te digo de verdad que me va a costar perdonarte. Cuando uno pierde la confianza y la amistad, se caga todo”.

“Yo una vez te lo dije ‘ojalá que nunca dejemos de ser amigos, porque cuando dejemos de ser amigos, se va a perder todo entre nosotros’”, agregó Aránguiz.

Sobre su vínculo con Chama, la expanelista de “Zona de estrellas” señaló que si muchas personas le hablan mal de ella, quizás es por algo.

“Se buscó mi odio, yo llegué muy onda zen, pero ahora olvídate, porque a mí me da lo mismo irme mañana o pasado, le saco la conchatumare. ¿Dónde te metiste? El Luis que conocí afuera no es el Luis que he visto este último tiempo”, cerró Daniela Aránguiz.