Paty Maldonado abandona estudio de “Tal Cual” ofendida por bromas a su fallida tintura de pelo

Este martes Paty Maldonado fue víctima de burlas de sus colegas en el programa “Tal Cual” por su color de cabello, al punto que en un momento no aguantó más de la rabia y abandonó el estudio.

La panelista del espacio televisivo de TV+ salió en pantalla con un tono de pelo más llamativo y chillón de lo habitual, pese a que desde hace años que se lo tiñe morado. Pero esta vez cometió un error en la tintura y el resultado fue muy distinto a lo que esperaba.

Al poco rato el director del programa dividía la pantalla para insertar fotos- a modo de comparación con el aspecto de Maldonado- de dibujos animados como los Trolls y la bruja Úrsula de “La Sirenita”.

“La gente piensa que es broma, pero no. Estoy perseguida con esta cuestión del pelo”, señaló Patricia, dando a entender que le incomodaba su actual cabello.

“Tengo que esperar a que esto se caiga solo. No me puedo volver a aclarar, si no, me quedo sin pelo. Me he aclarado dos veces”, aclaró.

No obstante, los ánimos se fueron caldeando cuando la compararon con Los Tachuelas, instante en que se puso de pie y abandonó el estudio, frente a la sorpresa de José Miguel Viñuela y Gissella Gallardo.

“¡Qué falta de respeto!”, hizo notar Gissella, y solicitó detener las bromas, pues el exconductor de “Mekano” parecía no tener intenciones de dejar de reírse.

“Ella contó que le pasó sin querer eso, ella no quería ese color, así que no se burlen”, inidicó la periodista apoyando a su compañera, quien al rato regresó y las emprendió de vuelta contra el director televisivo, Mauro Caro.

“Lo mío tiene arreglo, baboso. Para que sepas. En cambio tú, ¿cómo creces? Ya ni te sale pelo”, le propinó Paty con rabia, en referencia a su baja estatura e inicipiente calvicie, para después calmarse, asumir el momento con más humor y detallar el error que cometió con la tintura de cabello.