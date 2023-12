Protagonistas de ‘Berlín’, revelan los secretos detrás del esperado spin-off de ‘La casa de papel’

“Sólo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso: una es el amor y la otra, un botín millonario”, es la premisa de Berlín, el ansiado spin-off de La casa de papel con el que Netflix promete cerrar el año con broche de oro.

Puede que los atracadores de ‘La casa de papel’ hayan logrado su objetivo tras 5 temporadas, pero eso no significa que sea el final de la historia y Netflix ha sabido bien cómo mantener al espectador queriendo saber más de Berlín (Pedro Alonso), uno de los personajes más aclamados de la serie.

Alex Piña, creador de la serie, advirtió que se trataría de “un viaje a la época dorada del personaje, cuando robaba por Europa loco de amor”.

Ahora, en una entrevista exclusiva de Netflix, Michelle Jenner, quien interpreta a Keila y Joel Sánchez, quien da vida a Bruce, revelaron algunos secretos detrás de cámaras así como los mayores retos que enfrentaron con esta nueva historia. Ambos se unen a Pedro Alonso como dos personajes que serán clave en su desarrollo como atracador.

“Yo siento que Keila fue saliendo. Fui muy libre para ver cómo salía y como me sentía. Fue surgiendo. De hecho, creo que ha quedado un personaje un poquito más cómico de lo que yo pensaba que sería, pero es que se daba porque ella tiene esta personalidad tan sensible y el mundo real le va tan grande que de repente se ve envuelta en unas situaciones para las que no está preparada”, comentó Jenner.

“Está asustada de lo que está pasando, todo le viene grande todo el rato, pero quiere hacerlo. Al mismo tiempo también es una tía muy inteligente, pero en cuanto a lo emocional no tanto. Es muy inteligente en ciberseguridad pero en que le guste alguien o en situaciones complicadas. Ahí es donde se pierde un poco, pero al final lo hace. Es graciosa”.

Berlín La plataforma cerrará con broche de oro con el estreno del spin-off de 'La casa de papel' (Netflix)

Una historia de origen que merece ser contada

En La casa de papel, un grupo de extraños con apodos de ciudades se unen para robar la Real Casa de la Moneda de España con un plan creado por el Profesor (interpretado por Álvaro Morte) y ejecutado por Berlín. Pero es ahora que veremos con mayor profundidad el origen de este personaje, del cual ya tuvimos algunos adelantos mediante flashbacks en las últimas temporadas de La casa de papel y que hasta ahora nos han mantenido tan intrigados.

Sobre trabajar en esta serie, Joel Sánchez dijo que ha sido “una sensación de gratitud muy grande”. “Al fin y al cabo he tenido la suerte de encontrar una profesión que es brutal y maravillosa, además un grupo de personas espectacular. Y también en parte siento satisfacción, porque acepté un reto muy grande que era totalmente nuevo para mí, y la verdad es que se me ha pasado rápido y eso quiere decir que lo he disfrutado mucho. Tengo mucha suerte de poder estar aquí”, sentenció.

Jenner y Sánchez han tenido que trabajar mano a mano para darle fuerza a este proyecto, lo cual ha hecho que sea una garantía de calidad tanto como lo fue La casa de papel.

“Joel es maravilloso, y empezar con algo tan potente es increíble (...) Él me dice que le he ayudado mucho pero yo creo que él a mí también. Era todo muy fluido, pillaba muy bien el personaje y enseguida encontramos el flow de estos dos personajes, de cómo es cada uno y como se encuentran y desencuentran. Fue muy fácil”, destacó la actriz.

Por su parte, Joel destacó la admiración que tiene por la entrega de Michelle en el set. “Le sale natural, tiene todo tan controlado en la cabeza y tiene una mente tan prodigiosa en ese sentido que es increíble, pero es un amor. Michelle es súper tranquila, también con guasa, en realidad todo el grupo somos muy cachondos, estamos siempre de guasa disfrutando, y Michell es es un poco eso también”.

La relación de Keila y Bruce será clave

Michelle habló ed cómo Keila y Bruce le dan un toque especial a la historia pues al no tener “nada que ver”, tienen una relación peculiar que será clave en la historia, además de que le agregan cierta comicidad. “Keila está cómoda en la informática y los ordenadores, en un mundo virtual. Él es pura pasión, vivir y sentir, y de repente, claro, también es eso lo que les atrae el uno al otro. Es bonito, incluso cómico, que tengan esta atracción, que al mismo tiempo choquen y se gusten pero no sepan como hacerlo. Es una relación muy curiosa”.

De acuerdo con el actor, el mayor reto que enfrentó en el set fue el hecho de que se trató de su primer proyecto actoral y del género thriller.

“Soy partidario de que los retos están para aceptarlos y, si te equivocas, te equivocas, pero si no lo aceptas no sabes si te puedes equivocar, igual lo haces a la primera, igual no”, dijo y agregó que un profesional va a prendiendo. “Eso era lo que a mi me rayaba un poco la cabeza que era como ‘lo estoy haciendo bien, pero en algunas cosas no controlo tanto porque es mi primer proyecto’. Pero al fin y al cabo estamos aquí para aprender y esto va para largo”.

Si bien los mismos creadores de la serie ya habían advertido que este spin off sería diferente a La casa de papel en sentido que sería “más ligero” y “con toques de comedia”, Michelle y Joel señalaron que se trata de un thriller que además de esto, también tiene romanticismo y que todo está perfectamente hilado. “Recuerdo que cuando vimos el primer episodio me reí mucho más de lo que pensaba, me interesó mucho y vi cada personaje súper bien definido. Creo que es como un cóctel de muchos ingredientes que atrae. Es una serie de feel good, que te da buen rollo, te gusta, quieres ver más. Es una serie que te encanta”, aseveró Michelle Jenner.