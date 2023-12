“¿Qué nota le pones como Presidente?”: Daniel Alcaíno habla sobre su relación con Gabriel Boric

Daniel Alcaíno será uno de los invitados en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde hablará sin filtro sobre diversos personajes de la política nacional, entre ellos el Presidente Gabriel Boric.

En primera instancia, el humorista revelará que mantiene una relación bastante cercana con el actual mandatario, ya que lo conoció cuando era más joven.

“Yo conocí al Presidente cuando él estaba postulando a ser el presidente de la Fech, en un programa de la Universidad de Chile que hacen en la Escuela de Periodismo”, reveló de entrada.

Sobre sus primeras impresiones, Daniela aseguró que “me pareció un gallo muy buena onda, encantador, simpático. Después fue diputado, nos encontramos en obras de teatro, siempre le gusta ir a obras, a conciertos. Él era muy amigo de otro amigo actor, y empezó a ir a mi casa, hacíamos asados, veíamos los partidos cuando Chile salió campeón el 2015, vimos hartos partidos en mi casa de Chile campeón de América”, contó.

Boric como mandatario

Posteriormente, Jean Philippe Cretton quiso saber la opinión del humorista sobre el desempeño de Boric en estos años de Gobierno.

“Saliendo de ese vínculo ¿qué nota le pones como Presidente?”, le preguntó el animador. A lo que Daniel respondió con total sinceridad: “Mmmm un 5,5, pero pregúntame por los otros, los otros son puros rojos”, aseguró.

Según su visión, “hubo un poco de soberbia cuando asumieron, un poco los dichos de Giorgo, como de una superioridad moral en términos de que “no hemos robado, no hemos metido las manos”, y hoy están saliendo muchas cosas a la luz, choreos chicos más encima… Caemos en la misma, en la inoperancia de la juventud, en la falta de experiencia, en esto que pasó de la universidad a cargos públicos, no había una expertiz”, sostuvo.

Eso sí, destacó que “no creo que tengan peores intenciones que gobiernos anteriores o el gobierno de Piñera, esa es mi visión (porque) eso sí que fue siniestro, hay mucha gente que hoy sufre traumas oculares, más de 500 personas, gente que quedó ciega. El país olvida muy rápido y cuando uno lo recuerda es como “¿para dónde va este hueón, en dónde se está metiendo?”, hay como que arrepentirse de que hubo un estallido social, un estallido delincuencial, el octubrismo, y ganaron las fakes news, nos embolinaron la perdiz, nos dieron vuelta y nos llevaron como ganadito a votar por una convención… Yo creo que hay problemas de memoria y eso a mí, me duele y el humor me sirve para hacer catarsis con eso”, cerró Daniel Alcaíno.