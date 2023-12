“¿Tiene tierras?”: Pamela Díaz recibió una sorprendente predicción sobre su vida amorosa hecha por Vanessa Daroch

La popular youtuber Pamela Díaz aprovechó con todo las semanas en las que volvió a Chile tras ser eliminada por primera vez en el reality de Canal 13, “Tierra Brava”. Ella dejó grabado mucho contenido para su canal de Youtube, y el día de ayer liberó un video de predicciones junto a Vanessa Daroch.

La tarotista tiró cartas para saber cómo se viene la vida amorosa de la “Fiera” para este 2024, y su predicción dejó sorprendida a la animadora. “Es alguien menor que tú”, partió señalando que salió la carta de “La Inocencia”.

“Te viene a enseñar mucho, no es el éste lo descarto, es menor en edad, pero muy grande de acá, es una persona muy inteligente. No es algo fijo, no es como se van a conocer y se casan”, agregó Daroch al hablar sobre la segunda carta.

“Los Amantes”

Al llegar a la última carta que tiró, Vanessa estaba emocionada, “te salió la carta de ‘Los Amantes’, es mucho amor, es de ser partner, de reirte. No es nadie de tu pasado, no es volver con alguien, es nuevo. Es alguien que te ha visto hace mucho tiempo, una persona que te tiene echado el ojo”, reveló.

“Tiene sus lucas, tiene su vida resuelta...”, continuó Vanessa mientras escuchaba los mensajes que recibía, y Pamela no se aguantó y consultó: “¿Tiene tierras?”. La tarotista respondió que él tiene empresas, es chileno, pero con un apellido peculiar, y llegaría a su vida alrededor de la quincena de Febrero.

Daroch finalizó detallando más la dinámica de la relación. “Es alguien menor que tú, pero se ve... al ponerlos a los dos juntos, tú te ves mucho menos que él. No en tema físico, él tiene presencia. Te va a llamar la atención, al conocerlo te va a encantar y no te va a importar que sea menor, estoy hablando de un menor 2 ó 3 años”, aseguró para el alivio de Pamela Díaz.