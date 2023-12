“Y me cag...”: Nicolás Larraín reveló vergonzoso percance que sufrió durante unos exámenes médicos

En el próximo capítulo del estelar de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”, el animador Nicolás Larraín estará dentro del ramillete de invitados que incluye a Helhue Sukni, Antonella Ríos y Daniel Alcaíno.

En el punto de encuentro, Larraín habló de un percance que vivió durante una visita al doctor. “Estaba con el método Grez, me salí, porque tomaba café, café con crema y con eso disminuye la ansiedad, empecé a comer como loco, me empecé a hinchar y tengo un hijo doctor que me dijo ‘tienes que ir al doctor’”, comenzó.

“Voy al doctor, voy en la puerta del doctor y me dice ‘no, no entres, anda a hacerte exámenes altiro’. En ayuno, 8 de la mañana. Me sacan sangre, 14 o 15 tubos, quedé mareado. Examen de orina, te dan una botella como de Fanta para estimular la insulina y te pasan un frasquito de tempera transparente con una toalla nova”, continuó.

“El baño es como un ataúd, un coso de mierda chico. Voy caminando medio mareado y la enfermera te dice ‘el primer chorrito al wáter y el segundo al frasco’. ¿Quién tiene un segundo chorrito? ¿Qué es eso del segundo chorrito?”, relató Larraín.

“El motor de partida a esta edad cuesta. Fuerzas la hueá y no sale, no está el chorrito. Empiezas a hacer fuerza, el primer chorrito al wáter y de repente ¡pa! ¡pa! ¡pa! El primer chorrito al wáter, hago fuerza para el segundo chorrito y me cagué”, finalizó Nicolás Larraín.