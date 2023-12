Compadre Moncho reveló su secreto para estar como tuna a los 82 años: “Por favor, caminen, y con el estómago adentro”

Adriano Castillo, más conocido como el Compadre Moncho estuvo como invitado en el reciente capítulo del podcast de Maly Jorquiera llamado “Hazte Ver”, en donde habló sobre sus secretos para mantenerse joven.

En primera instancia, el actor contó que “siempre digo que la primera fortuna que tienes que tener es contar con padres buenos, ahora, si son excelentes, te sacaste la lotería”.

“Tuve dos padres magníficos que me dieron la genética que me mantiene a los 82 años”, afirmó, y que gracias a esto hoy parece que tuviera 68.

En esa línea, es donde el Compadre Moncho aconsejó: “Por favor, caminen, y con el estómago adentro, me lo van a agradecer”, mencionó, agregando que también es importante la actitud y no “preocuparse tanto”.

“Hay problemas que no se van a solucionar nunca, ¿cómo vas a estar preocupado de la muerte? Es absurdo. Hay gente que sufre pensando en la muerte, y para qué”, reflexionó el ícono personaje de “Los Venegas”.

Acto seguido, siguió aconsejando a los cibernautas: “Otra cosa que he pensado es que siempre hay que estar activo (…) le digo a la gente de mi generación ‘no dejes nunca de trabajar’, ahora, si estás enfermo, no puedes no más, pero si puedes, trabaja y mantente activo, porque eso te mantiene vivo y en buenas condiciones”, indicó.

“Si tú a mi edad te vas a la casa y te sientas en un sillón o vas a la playa para dedicarte a mirar el mar, yo te digo que en 6 meses te estaremos haciendo el discurso en el cementerio”, sostuvo.