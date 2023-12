“Me salían las lágrimas”: Raquel Argandoña se sinceró tras ver recuerdos familiares de Navidad

La animadora Raquel Argandoña comenzó el último capítulo de “Tal Cual” sincerándose con sus compañeros de trabajo sobre la emotiva mañana que tuvo debido a la nostalgia que le provocó un recuerdo de una Navidad pasada.

“Amanecí triste porque estaba escuchando la canción de Laura Pausini (‘En cambio no’). Me desperté a las 4:15 de la mañana y no sé por qué me aparecieron (en el celular) las fotos de las Navidades pasadas”, compartió la animadora.

“La última Navidad en familia, familia ideal fue la del 2019. Una cosa muy rara, porque parece que arma recuerdos, empezaron a pasar fotos de mi mamá, mis hijos, de la cuidadora de mi mamá, Isabelita, en la mesa del 2019″, reveló Argandoña.

“Como que se me salían las lágrimas en mañana”, contó Raquel, quien además apuntó que la letra de la canción era perfecta para la ocasión. “Recuperar cada latido en mí, no tiene sentido ahora que no estás ¿ahora dónde estás?”, cantaba Pausini.

Vale recordar que la madre de Raquel Argandoña partió en mayo de 2021, y su familia se fragmentó después del parricidio frustrado después de que su hijo Nano Calderón apuñaló a su padre Hernán Calderón en el año 2020. Su hija Kel Calderón se alineó con su padre, y dejó de hablar con su mamá y hermano.