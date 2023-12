“Me tiene bastante tranquilo, es el té del amor”: Jorge Valdivia se refirió a su actual situación amorosa

Jorge Valdivia fue visitado por un singular personaje en su trabajo de radio ADN, ahí mismo llegó ‘Santa Cool’ una especie de viejo pascuero que llegó para darle unos curiosos regalos

“Querido Mago ¿Cómo está tu corazón en esta navidad?”, le preguntó el personaje interpretado por Lucho Hernández.

Ante la clara broma que se veía venir en torno a su vida amorosa, Valdivia respondió de inmediato. “Mi corazón creo que nunca había estado tan lleno como ahora, nunca había estado tan rojo”, aseguró.

Pero Santa Cool igual quiso molestarlo y decirle los regalitos que le trajo a Jorge. “Mira Mago, por el extraordinario deportista que has sido y ahora un distinguido comentarista de deportes me gustaría hacerte dos regalos”, partió diciendo, mientras el ex de Daniela Aránguiz le respondió que, “se los recibo con mucho cariño”.

“El primero es una membresía para que tenga acceso a todas las plataformas de streaming, y asi tendrá que ver televisión de calidad y no las porquerías de tele abierta con el reality. Mucha gente pilucha que a usted no le interesa», le lanzó sin anestesia, tal como consignó La Hora.

Pero el segundo regalo que le tenía preparado resultó mucho más sarcástico, porque le dijo: “Y para que se relaje Mago esta navidad, le tengo una infusión de regalo, para que la beba con calma. Es el ‘Mai-te’”.

Y como nunca se vio, el Mago Valdivia respondió por primera vez como reconociendo de quien le hablaban: “Es un té que en verdad me tiene bastante tranquilo y relajado. Es el té del amor”, finalizó.

