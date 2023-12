Naya Fácil se las cantó clarito a sus seguidores: “Yo no vine a procrear, yo vine a esta tierra a pasarlo bien”

La reconocida joven de las redes sociales, Naya Fácil, se ha sincerado en numerosas ocasiones sobre sus planes de su vida, y como éstos no incluyen los parámetros tradicionales del desarrollo de la adultez, completamente fiel a su estilo.

Sin embargo, sus seguidores siguen consultando si es que tiene deseos de casarse y formar una familia. Ante esto, Naya Fácil volvió a insistir en su postura de vida, “ah no, ustedes tienen una manía con esto jajaja. Ya superen que ése no es mi objetivo de vida”, comenzó.

“Yo no vine a procrear, yo vine a esta tierra a pasarlo bien solamente. No me verán así ni ahora ni nunca. Quiero viajar, ir a comer a lugares lindos, recaucharme, comprarme lo que yo quiera cuando yo quiera. Quiero ser mi única prioridad, qué tan difícil es de entender”, cerró su reclamo.

“Una mini Naya”

Sin embargo, no sería una historia de Naya Fácil sin un poco de leseo y sentido del humor. Una seguidora le dijo que tenía que procrear porque se iba a quedar sin descendencia y necesitaba una “mini Naya”.

“Nunca había pensado en esto, yo no me quiero extinguir. Necesito un heredero o heredera”, cerró Naya Fácil.

Historia de Naya Fácil Fuente: Instagram