“¡No pregunten hue**!”: Nicolás Solabarrieta paró en seco el interrogatorio sobre su cita con Camilísima

Antes de ingresar a “Tierra Brava”, los rumores de romances ya rodeaban a Nicolás Solabarrieta, quien habría tenido una cita con la primera eliminada de dicho reality, Camila Campos más conocida como Camilísima. Actualmente, el futbolista mantiene una relación con Valentina Torres, “Guarén”, en el encierro.

Esto fue sacado a colación por Daniela Aránguiz y Luis Mateucci, por lo que Daniela Castro comenzó a interrogarlo si es que se habían besado y tenido sexo. El hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara lo paró en seco y dijo “¡No pregunten hueas!”.

Él confirmó haber conocido a Camilísima, pero no ahondó en detalles. “Yo no digo nada, un caballero no dice y no tiene memoria”, comentó, y fue molestado por Aránguiz, quien le dijo: “¡Muy bien Pinilla!”.

La panelista de “Zona de estrellas” aseguró ella le contó a Luis y que Campos habría filtrado la noticia a periodistas para que ésta se hiciera pública. Ante esto, Daniela Castro le dijo a Nicolás que fue usado, y él hizo una mímica de llanto.