“No sentí ganas de estar en un comercial” Rachel McAddams reveló la razón de su ausencia de la reunión de ‘Mean Girls’

Rachel McAdams estaba lista para la próxima película musical de Mean Girls, pero parece que no estaba en las cartas su participación en el remake “Tina [Fey] y yo incursionamos en algunas ideas, pero al final fue difícil hacer que todo funcionara”, dijo recientemente la actriz, de 45 años, a Variety sobre la nueva versión, que se estrenará en los cines el próximo mes.

McAdams interpretó a la abeja reina de North Shore High, Regina George, en la película original de 2004, que luego inspiró un musical de Broadway del mismo nombre. Esto último es la base de la próxima película, en la que Fey, quien escribió la película original, el libro musical y la nueva película, retoma su papel de la Sra. Norbury.

En cuanto a McAdams, ella “estaba realmente dispuesta a hacer lo que Tina me pidiera”, pero estaba filmando otra película y no pudo hacer espacio en su agenda. Al final, sin embargo, “creo que la dirección que tomó será fantástica y no puedo esperar a verla”, añadió.

Rachel McAdams reveló la razón por la que no estuvo en la reunión de Mean Girls

En la misma entrevista, Rachel McAdams explicó por qué no se unió a sus compañeras de reparto originales Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert para el reciente comercial de Walmart inspirado en Mean Girls, que reunió a las actrices que interpretaron a Cady Heron, Karen Smith y Gretchen Wieners, respectivamente.

“Supongo que no estaba tan entusiasmada con hacer un comercial, si soy totalmente honesta”, le dijo al medio. “Nunca he hecho comerciales y simplemente no lo sentía como lo adecuado para mi”.

La actriz agregó que “no sabía que todos”, incluidos Lohan, de 37 años, Seyfried, de 38 y Chabert, de 41, como sus compañeras de película, participaban en el anuncio. “Por supuesto, siempre me encantaría ser parte de una reunión de Mean Girls y estar con mis Plastics”, continuó McAdams. “Pero sí, lo descubrí más tarde”.

El comercial combina ofertas navideñas en Walmart con escenas icónicas de Mean Girls y comenzó a transmitirse el 1 de noviembre.