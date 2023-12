Pamela Díaz siguió su round con Mateucci tras el intenso cara a cara que tuvieron en Tierra Brava: “Es un chanta”

Pamela Díaz siguió ninguneando al argentino Luis Mateucci luego del intenso cara a cara que ambos tuvieron esta semana en “Tierra Brava”, por haber botado su romance con Alexandra “Chama” Méndez para irse junto a Daniela Aránguiz una vez que la mediática ingresó al reality de Canal 13.

La discusión entre el argentino y la Fiera en la ceremonia de nominación del reality traspasó ese momento, y luego de finalizada siguió, aunque esta vez con Pamela reclamando en contra del argentino afuera de la casona.

El nuevo round de la Fiera en Tierra Brava

Acompañada por Arturo Longton, Díaz continuó sus reclamos por la actitud de Mateucci con Chama, quien en ese momento, y según mostró el avance del próximo episodio, se encontraba sola y acostada en su cama.

“La Chama está acostada”, apuntó Pamela, secundada por Longton, quien con un evidente tono compasivo le señaló que la venezolana “está súper sola”.

Esa declaración de Arturo fue la que motivó a la Fiera para descargarse en contra de Luis.

“Qué heavy. Más allá de que esta otra me haya dicho hijade***, y toda esa hue***, cuando yo me acerqué, en un momento ella me habló así, como en buena, y yo le dije ‘mira, te voy a decir una cosa, no me vas a ver nunca bien (con él)’”, indicó Pamela, convencida en que el argentino fue muy desleal con la modelo venezolana.

“No puedo estar con alguien cerca, pelotudo, que encuentre que eres una persona, bla, bla, blá (...) pero, me parece que es lógico que si yo veo a puras minas y le pasa una hue*** así, yo obviamente me siento en contra, y te digo la verdad, que yo encuentro que Mateucci es un chanta”, concluyó Díaz.

El aludido, en tanto, dentro de la pieza donde se encontraba acostada Chama, lo único que atinaba a decirle a Botota y Angélica Sepúlveda era que tras la intensa discusión del cara a cara, lo único que quería era “hablar” con la venezolana, pero más “tranquilo”.

“Ché, Botota, y (dirige su mirada hacia Chama). No, yo mañana voy a hablar, o sea, más tranquilo, voy a hablar”, le dijo al transformista, quien pese a su también evidente molestia con la situación, optó por pedirle que dejara pasar los días para cerrar la polémica.

“Sí, deja que pasen los días. Todo pasará. Nada es para siempre”, finalizó.

