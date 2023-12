“Para mí el cuerpo no tiene tabúes”: Angélica Sepúlveda habló sobre su osado look en el desfile de “Tierra Brava”

Angélica Sepúlveda fue una de las participantes que se robó todas las miradas en el desfile de “Tierra Brava”, y es que la oriunda de Yungay protagonizó un sensual destape durante esta jornada.

En este contexto, es donde la chica reality reveló detalles de lo que fue esa competencia: “Recuerdo perfecto esa noche, llegaron los accesorios y la temática del desfile, y cuando llegué a elegir quedaba muy poco, mis compañeras habían acaparado lo mejor”, contó en su cuenta de Instagram.

“Tomé dos tiras de hojas verdes, un par de flores para el cintillo, doble faz y dibujé en mi cabecita que sería la Eva chilena”, explicó.

En ese momento, Angélica tenía preparado un discurso, pero finalmente no lo pudo decir porque sus compañeros la pusieron nerviosa.

“Me preparé, puse más pegamento para que no se cayera nada, maquillaje, zapatos y memoricé el medio discurso de empoderamiento personal, haciendo alusión a un tópico literario de la sátira (discurso que se fue a las pailas, lo olvidé completamente, porque jamás creí que mis compañeros iban a reaccionar tan efusivos y alegres, me pusieron nerviosa y me borré)”, confesó.

Sin embargo, aseguró que esta dinámica fue una de las más disfrutó dentro del encierro de Canal 13: “Estoy gratamente sorprendida de los aplausos de ustedes y esa energía positiva que me traspasan”, indicó.

“Para mí el cuerpo no tiene tabúes, me encanta ser libre y cada uno decide qué y cuánto mostrar, no nos encasillen por la edad, es solo un número. Esa noche me sentí la raja. Un abracito para ustedes, los quiero”, cerró.