¿Renació el amor en “Tierra Brava”?: Daniela Castro y Uriel dejaron de lado sus diferencias y se reconciliaron

En el capítulo de este jueves de “Tierra Brava”, la crisis de la relación entre Daniela Castro y Uriel “Futuro fuera de órbita” comenzó a parcharse y a dar luces de una posible reconciliación de la pareja que se resquebrajó tras la llegada de Nicolás Solabarrieta, que despertó los celos del cantante. Por otro lado, ella estaba molesta por la falta de consideración de Uriel cuando estaba enferma.

Después del proceso de nominación, ellos se sentaron a conversar y los inicios de esta cháchara fueron pedregosos, en donde la cocinera estaba a la defensiva y aseguraba que Uriel pensaba que ella había cambiado. El cantante señaló que sólo quería hablar con ella.

“Estoy idiota hoy día, tú no estás entendiendo que estoy sensible hoy día. Si tú no lo entiendes, y no puedes ponerte en mi lugar...”, lanzó Castro, por lo que Futuro le recordó que eso ya habían sido conversado entre ellos, “por más que usted esté mal, conmigo no”, dijo.

“Lo que más necesito es abrazos y apañe, nada más”, confesó Castro. Instantáneamente Uriel se acercó para darle un abrazo a la cocinera, quien quedó acostada en el regazo del cantante. Las leves discusiones y molestias se iban rompiendo mientras intentaban darse un beso más pasional con risas de por medio.

Castro y Uriel arreglaron sus diferencias y quedaron en bajar un cambio, tener etiquetas más sueltas que no los amarre a una relación, en donde pudieran ser honestos con la otra persona en pos de tener un vínculo más sano.