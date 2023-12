“Una de las sensaciones más ricas que he tenido”: María Luisa Godoy venció su vértigo y se lanzó en paracaídas a 4 km de altura

María Luisa Godoy venció este jueves uno de sus mayores miedos al aceptar el desafío que una marca de ropa deportiva le hizo, de lanzarse en paracaídas desde cuatro kilómetros de altura.

La animadora de TVN relató en las historias de su cuenta de Instagram gran parte de los pormenores de su extrema experiencia, desde el momento en que se trasladó a Skydive Andes (centro de paracaidismo en Melipilla) hasta su aterrizaje, luego de un cuarto de hora flotando por el cielo.

El temor de María Luisa Godoy

“Me da vértigo en las alturas, pero uno tiene que luchar por las cosas que te dan miedo. De hecho, repetí un mantra que le digo a mis hijos que es el valiente no es el que se atreve. Me mentalicé en que no la iba a pasar mal”, cuenta la periodista en lun.com, cuyo “momento de más nervios” estuvo segundos antes de tirarse desde la avioneta donde se lanzó al vacío.

“El momento de más nervios fue cuando estás por tirarte desde la avioneta, te dicen que mires hacia abajo, te cuentan hasta tres y saltas al vacío”, cuenta una eufórica María Luisa.

“Tirarme fue una de las sensaciones más ricas que he tenido. Yo pensé que en ese momento iba a estar con el corazón que se me salía porque una vez me subí a un juego de altura en Fantasilandia y me pasó eso, y quedé con una sensación desagradable porque pensé que me moría en la caída pero ahora no me pasó, sentí que estaba volando y eso fue impresionante”, relató.

“Me dijeron que la caída es a 200 kilómetros por hora, pero en verdad no se sentía así. Dura como 13 minutos la bajada, entonces hay varios momentos de silencio e iba contemplando el paisaje que es increíble, hasta el mar se divisaba de lejos, y fue conmovedor a ratos porque porque experimenté un momento de paz. Te juro que me hubiese quedado mucho más rato en esa caída, nunca sentí vértigo y eso me es curioso. Siento que ahora no debería tenerle miedo a las alturas”, prosigue la figura de TVN, quien incluso decidió no contarle a su marido de la experiencia, precisamente para que no se preocupara debido a su reconocido vértigo.

“Juré que le había contado a mi esposo, pero no fue así, jajajá. Es que hemos tenido unas semanas locas por el fin de año. El Nacho (Rivadeneira) no es muy expresivo, pero estoy segura que quedó asustado pero me dijo que te va a salir todo bien”, concluyó.

