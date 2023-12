“Yo durmiendo tengo más brillo y carisma que tú”: Arturo Longton se fue sin piedad en contra de Luis Mateucci

La rivalidad entre Arturo Longton y Luis Mateucci comenzó desde el día uno, al chico reality por excelencia se le había cruzado el argentino con tan sólo verlo en pantalla. La Leyenda no ha dudado en ir en contra de la pareja de Daniela Aránguiz en cada ocasión que ha podido.

En el nuevo cara a cara, Longton nominó a Mateucci y se fue con todo en contra del hombre más odiado en estos instantes en “Tierra Brava”. “Quiero que sepas que me pareces una persona sumamente contradictoria, y te voy a explicar por qué”, partió.

“Básicamente no entiendo mucho que me estés pelando, y al otro día me converses como si nada hubiera pasado. Eso en nuestro país tiene un nombre, que no lo voy a decir, es un poco fuerte. Sólo voy a decir ‘m sonriente’”, continuó Arturo.

“Seguramente tú me vas a decir que soy un flojo, vago, que soy la leyenda durmiente. Todo eso. Quiero que sepas que yo durmiendo, tengo más brillo y carisma que tú. Ya no tienes nada que decirme, el cara a cara se terminó acá”, complementó Longton que despertó las risas de sus compañeros.

“Los muertos no hablan”

Al momento de dar su respuesta, Mateucci señaló que “Ese brillo está medio apagado, ¿qué tipo de brillo es? Una brillantina barata. Te brillan las manos, porque eres bastante mano larga, sacaste mi alicate y te cortaste las uñas. Eso no se hace”.

De igual forma, lo acusó de haber ocupado las zapatillas de Jhonatan. “No sé si te sonrío, la verdad es que no me dan ni ganas de sonreirte. Tu juego sería durmiendo, si para vos eso es brillo, brilla hermano”, agregó.

“No tengo nada qué decir porque los muertos no hablan”, respondió Arturo, mientras Luis le sacó en cara el error que cometió Longton durante la prueba pasada.

“Luis, te lo he dicho mil veces, la gracia mía es que los realities los hago solo, no dependo de una pareja. Solo no existes para la vida”, finalizó Arturo.