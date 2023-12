4 cintas en Netflix que se estrenan en enero y serán perfectas para empezar el año con el pie derecho

El 2023 está por terminar pero Netflix no deja de sorprender añadiendo títulos a su plataforma. Para cerrar con broche de oro, han llegado y llegarán producciones como Sweet Home 2, The Super Mario Bros. Movie, Love and Monsters, Chicken Run: Dawn of the Nugget , Berlín, Leave the World Behind, entre otras que ya han estado en la contienda por posicionarse en el primer puesto de popularidad.

Ahora, es momento de tener la mirada en las próximas películas de Netflix que llegarán en 2024, perfectas para comenzar con el pie derecho.

Películas que llegarán a Netflix en enero 2024

La sociedad de la nieve (4 de enero)

La sociedad de la nieve El relato definitivo de la tragedia de los Andes (Netflix)

La plataforma ha apostado en grande con un largometraje que promete estremercerte de principio a fin. Se trata de una superproducción del galardonado director J. A. Bayona (El Orfanato) que narra una historia de supervivencia, basada en hechos reales.

¿De qué va? El 13 de octubre de 1972, un equipo de rugby de Montevideo, Uruguay, abordó el vuelo 571 con destino a Santiago, Chile, para disputar un partido. Sin embargo, justo antes de llegar a su destino, el avión en el que viajaban se estrelló contra un glaciar en los Andes, provocando la caída de este y que sólo 29 de sus 45 pasajeros sobrevivan al accidente. Tras quedar atrapados en uno de los entornos más hostiles del planeta, donde las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados bajo cero, se ven obligados a luchar por sus vidas.

La cinta está basada en la novela escrita por Pablo Vierci y narra un recuento del mortal desastre del vuelo de los Andes en 1972, en el que los jugadores sobrevivientes tuvieron que soportar 72 días de incertidumbre, heridas mortales, oscuridad total, hambre extrema y el clima mortal. Se cuenta principalmente a través del punto de vista del jugador de rugby Numa Turcatti.

Despertar del duelo (5 de enero)

Películas Estos son los estrenos con los que la plataforma arrancará el 2024 (Netflix)

“Marc (Levy) era feliz viviendo a la sombra de Oliver (Evans), su extraordinario esposo, así que su repentina muerte lo deja devastado. Tras la pérdida, Marc va a París con sus dos mejores amigos, Sophie (Negga) y Thomas (Patel), en un viaje de autodescubrimiento que revela verdades difíciles de afrontar”, reza la sinopsis oficial de Netflix.

Esta cinta cuenta con Daniel Levy, Ruth Negga y Luke Evans como protagonistas y promete llegar a lo profundo de tu corazón con la intención de relegar las relaciones románticas para enfocarse en el amor platónico. Así es como retratará la complejidad y la importancia de estos vínculos en la vida adulta con gran honestidad y vulnerabilidad.

Lift: Un robo de primera clase (12 de enero)

Películas Estos son los estrenos con los que la plataforma arrancará el 2024 (Netflix)

Un ladrón profesional y su equipo de expertos planean un osado golpe: robar lingotes de oro valuados en 500 millones de dólares a 12 000 metros de altura.

Mi soledad tiene alas (19 de enero)

Óscar Casas El actor está demostrando que tiene todo para triunfar tanto como su hermano (Instagram)

Mario Casas debuta como director con la cinta, la cual es protagonizada por su hermano Óscar Casas. Según la información el rodaje se llevó a cabo a lo largo de 7 semanas en localizaciones de Barcelona y Madrid. La historia está ambientada en los barrios donde Mario Casas pasó su infancia y sigue a un grupo de jóvenes que vive la vida al límite y se dedica a robar joyerías hasta que algo sale mal y deben huir.

“En un barrio a las afueras de Barcelona, Dan (Óscar Casas) y sus dos amigos, Vio (Candela González) y Reno (Farid Bechara), viven sin pensar en el futuro, entre fiestas, peleas y robando en joyerías. Detrás de su apariencia de pequeño delincuente, Dan esconde un artista con talento, y una sensibilidad distinta al mundo que le rodea. La reaparición de su padre, tras salir de la cárcel, despierta los viejos demonios de Dan, sumergiéndolo en una espiral de violencia que le obliga a huir y pone a prueba la amistad entre los tres amigos”, reza la sinópsis oficial.