“El ‘Bichota móvil’ fue víctima de la delincuencia”: Pamela Leiva contó que le abrieron el auto

Un atentado ocurrió a la “Bichota móvil” de la exitosa comediante Pamela Leiva. El auto de la animadora del programa cultural de Canal 13, “El Club”, fue vandalizado por delincuentes mientras ella estaba comiendo en un restaurante con su mamá y hermana, a modo de celebración porque “La Medina” salió de vacaciones.

Cuando salieron del local, Pamela y parte “del curso” se encontró con la ingrata sorpresa de que una ventana de su auto estaba destruida. “El ‘Bichota móvil’ víctima de la delincuencia conchatumare”, anunció la comediante mientas mostraba el vidrio trizado y los restos de éste repartidos en el auto.

“Puta, qué paja. Medina, nos abrieron el auto, ¿Ahora qué se hace?”, preguntó Pamela antes de terminar la historia. Ella lo terminó llevando a una vulcanización para solucionar el problema.

Se pasó la vulca

En un live que realizó después de enterarse del hecho, Pamela Leiva estaba llevando este hecho con el mayor temple posible, calmando a su madre, quien quedó asustada después del hecho.

La comediante que se robó el corazón de muchos tras su explosivo paso por el Festival de Viña del Mar, siguió en su parada de tomarse la vida sin gravedad, y sacó una manta de picnic para sentarse junto a las suyas mientras esperaban el arreglo.

Ella tiraba la talla con su hermana y mamá, quien al parecer estaba cocoroca con el garzón del restaurante. El trío recibía saludos desde la calle, y contó que sólo robaron unas botellas de vinos que tenían de regalo. Al momento de que terminaron con el arreglo, y tuvo que cancelar, Pamela Leiva se despidió de su gente.

Posteriormente, la comediante subió una historia con los trabajadores de la vulca, agradeciendo la pega hecha. “Los chiquillos me atendieron, me aspiraron el auto, me arreglaron, me parcharon el neumático, me lo pusieron, lo sacaron. ¡Lo hicieron todo! El neumático de eso estamos hablando”, contó entre risas Pamelita Leiva.

Historia de Pamela Leiva Fuente: Instagram

Historia de Pamela Leiva Fuente: Instagram