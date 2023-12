Helhue Sukni reveló la potente enseñanza que le dejó la viuda de un cliente: “Me dio mucha pena”

La famosa abogada Helhue Sukni estuvo invitada en el último capítulo de “Podemos Hablar”, y en el punto de encuentro tuvo un momento sincero con el animador, habló sobre el duro momento anímico que está viviendo debido al estrés y demanda laboral.

Ella señaló que las fiestas de fin de año no son una buena fecha para ella, ya que los familiares de los clientes le piden insistentemente que dejen a sus internos en libertad para celebrar con ellos la Navidad y el Año Nuevo.

Por esto Helhue reveló qué le dice a las mujeres de los hombres que están privados de libertad, durante estas celebraciones. “Dios sabe porqué hace las cosas, porque Dios existe. ‘Mejor llevarle cigarros a la cárcel que flores al cementerio’ porque si la persona está presa, por algo es’”, contó.

“Me dio mucha pena...”

“Aprendí eso hace muchísimos años atrás, llegó una niña que me cateteaba, me cateteaba, que ‘sáqueme al marido’, me llamaba por teléfono, era terrible. Llega un día a verme, dije: ‘cayó de nuevo el Pato’”

“Le digo ‘¿qué le pasó al Pato?’ (...) Y me dice ‘lo mataron. Le vine a avisar, hace una semana murió y lo único que le vengo a decir es: ¿para qué me lo sacó?’. Yo abro los ojos y le dije ‘pero si tú lo único que querías era que saliera. Yo hice todo lo humanamente posible’”, relató la abogada.

“Ahí me dice ‘sabe, señora Helhue, hubiera preferido llevarle cigarros a la casa que flores al cementerio’. Se me pararon los pelos del brazo, me dio mucha pena y lo único que le pedí fue una foto”, cerró Helhue Sukni.