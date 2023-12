“Lo perdí por tonta”: Helhue Sukni reveló que perdió en grande tras jugar “Pepito paga doble”

La abogada Helhue Sukni estuvo presente en el último capítulo de “Podemos Hablar”, y en el punto de encuentro dio a conocer que incluso “la abogada de los narcos” no está libre de caer en estafas callejeras.

Esto sucedió en su último viaje a Europa, ella estaba en Paris junto a su hija mayor Fadwa y su menor Samia, más conocida como la Bombona. La abogada les pasó plata a sus retoñas para que se compraran algo en las calles parisinas, y cuando se juntó con ellas, vio la cara de bajoneada de su menor.

“La Bombona nunca en la vida había visto “Pepito paga doble” y quedó impactada (...) jugó y perdió 100 euros. Entonces le digo a la Bombona ‘ya, vamos ¿quiénes fueron?’. Dije unos garabatos, qué sé yo. Le dije: ‘yo te voy a recuperar la plata’”, contó Helhue.

“Yo me concentré y digo “¡toma!”, le pasé 100 euros. Concentrada, concentrada, perdí los 100 euros… ya eran 200″, contó la abogada quien demostró su pesadumbre tras perder esa cantidad de dinero. No conforme con el resultado, la abogada y su hija fueron a otro “Pepito paga doble”.

“No me gusta mucho el juego...”

Sukni le echó el ojo a otro puesto, ya que el encargado “tenía cara de hueón”, así que fue a ganar dinero, todo esto mientras la mayor veía a su madre y hermana perdiendo plata.

Acá en Chile hay que poner como 10 lucas nomás, allá los frescos te piden 100 euros. Llego, le tiro, y cagué, perdí de nuevo. Entonces, le tiro 100 euros más, porque me calenté po’. A mí no me gusta mucho el juego...” afirmó Helhue, quien fue agarrada para el leseo por sus compañeros de programa.

“Te juro por Dios que yo estaba segura, le pego y pierdo los 400 euros. Salí con así una cara, dije ‘¿voy a buscar más plata al hotel?’. La Fadwa nos tuvo que aguantar toda la tarde porque anduvimos triste (...) Lo perdí por tonta”, cerró la abogada.