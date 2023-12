Madonna confesó qué pensó durante su experiencia cercana a la muerte

Dicen que sólo cuando se está al borde de la muerte, es que se conoce la verdadera esencia y la razón de ser. Muchas personas que han estado a punto de morir, han testificado sobre lo que experimentaron en ese momento y cómo eso cambió el enfoque de sus vidas, dan un vuelco total a su modo de ver las cosas. Otros se dan cuenta de lo que es verdaderamente importante, y una de ellas, es Madonna, quien en junio de este año, estuvo en coma.

La artista sufrió una infección bacteriana que la dejó grave. La encontraron desmayada y la trasladaron a un centro de salud. La evaluación médica urgió que la internarán de inmediato en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde la pusieron en coma inducido.

La ‘Reina del Pop’ contó su vivencia en su show en Brooklyn, donde agotó las entradas. Según publicó The Mirror, allí, la cantante de ‘Hung Up’ reveló que fue lo primero que pensó en su experiencia cercana a la muerte.

“Hay una mujer muy importante que me arrastró al hospital. Ni siquiera lo recuerdo: me desmayé en el baño y me desperté en la UCI”, relató Madonna, indicando que la mujer que la ayudó fue Shavawn Gordon-Rissman, esposa de su exjardinero y niñera de sus hijos.

“Gracias, Shavawn. Ella me salvó la vida”, dijo la artista.

Madonna al despertar del coma

Foto: AFP

Madonna contó que estuvo 48 horas en un coma inducido y que la única voz que escuchó fue la de su maestro de Cabalá, Eitan Tardeni. “Le oí decir: ‘Aprieta mi mano’.

La cantante confesó que en lo primero que pensó fue en su madre, quien murió cuando ella tenía cinco años. Destacó que esto a su vez, la hizo pensar en sus hijos, ya que reflexionó sobre el miedo que tuvo que sentir su mamá al dejarla a ella y a su hermanos.

“Lo primero que me pasó por la cabeza fue mi madre. Mi madre murió de cáncer y estaba sola y yo pensaba: ‘¿Y si dejo a mis hijos?’ Me destruiría dejar a mis hijos en este momento de sus vidas… Qué asustada debe haber estado al saber que nos iba a dejar a todos atrás”, contó Madonna.

The Mirror refirió que la madre de Madonna se llamaba Madonna Ciccone y que murió en 1963, dejando huérfanos a seis hijos y viudo a su marido, quien se volvió a casar y tuvo dos hijos más.

La artista ya ha expuesto en entrevistas y por medio de sus redes, que estar grave en el hospital, le hizo tomar consciencia sobre la importancia de cuidar el cuerpo y la salud.