“Mi corazón tan apretado”: Coté Quintanilla es sorprendida en su último show con emotiva petición de la madre de una fan recién fallecida

María José “Coté” Quintanilla reveló esta tarde, y en sus redes sociales, haber protagonizado anoche uno de los momentos más emotivos que lo tocó vivir durante este año, cuando en medio de su concierto en Machalí una madre le pidió cantar el tema “Zíngara” en honor a su hija, fallecida en los días previos a la presentación de la cantante nacional en la comuna sureña.

Fue en su cuenta de Instagram, donde los poco más de un millón y medio de seguidores quedaron emocionados con el relato de Coté, quien esta tarde detalló el momento que la llevó a subir “al escenario con más fuerzas” para entregarse al homenaje de la joven.

Sentí mi corazón tan apretado. La abracé, la contuve y me subí al escenario con más fuerzas — María José "Coté" Quintanilla

La emoción de María José Quintanilla

“Nuestro último concierto del año 2023 y lo viví muy conectada en lo emocional”, escribió la cantante nacional, quien compartió su relato con una serie de fotografías del masivo show realizado en Machalí.

“Llegó la mamá de Mariela, me pide que cante ‘Zíngara’ y que por favor se la dedique a su hija, que me estuvo esperando desde que anunciaron el show”, prosiguió la figura de Mega, quien no imaginó que ese simple pedido de una madre iba a tener un correlato tan emotivo para su última presentación.

“(Ella) me mira y me dice que su hija no alcanzó a verme (...) que hace un par de días partió y que si ella estaba en el concierto era porque su hija así lo quería”, agregó Coté, a esas alturas, conmovida por el emotivo gesto de la madre con su hija fallecida.

“Sentí mi corazón tan apretado. La abracé, la contuve y me subí al escenario con más fuerzas gracias a su coraje y valentía. Gracias Machalí. Gracias mamá de Mariela”, finalizó.

María José "Coté" Quintanilla y su emotiva publicación. Fuente: Instagram @mjqoficial.

