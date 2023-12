Nicolás Larraín compartió el trauma infantil de una Navidad que lo marcó de por vida

El conductor Nicolás Larraín compartió su trauma navideño cuando era un infante en el último capítulo de “Podemos Hablar”. Él comentó esta historia en su entrada al estelar de Chilevisión, la cual terminó marcando su vida completa.

“Yo no estoy preparado para esto”, partió bromeando el animador, quien reveló que su madre le informó que este episodio significó días de llanto. “Mis papás no tuvieron acceso a psicología, entonces les regalaban gokart a los hermanos mayores, agregó y contó que él recibió un triciclo en vez.

“Lo vine a saber ahora, después de mucho tiempo. No puedo hablar esto en la tele”, dijo con una leve vergüenza. “En la pandemia uno se escarba. Uno tiene como hitos en su vida que provocaron los traumas (...) Uno cree que los hitos de tus traumas, el colegio, la separación de tus papás, son medianamente predecibles y conocidos”, comenzó.

Las repercusiones de los gokarts

“Sin embargo, de repente, no sé cómo llego a decir: ‘esta hueva viene de más chico’, temores, inseguridades, yo soñaba que el tren me dejaba y llegué a que... mi mamá lo cuenta como divertido, me contaba: ‘Nicolás lloraba y lloraba. Toda la vida Nicolás con la lágrima’, como que fuera divertida la huea”, continuó.

“Cuando pasaron los años dices ‘bucha, yo lloré toda mi infancia y todo parte con el triciclo de mierda. El hecho más antiguo, el triciclo’. Investigando con psicólogas, no es que el triciclo te cagó la vida, porque detrás del triciclo hay una falta de cariño, un descuido de no cachar que el niño chico va a mirar dos gokart y va a mirar el triciclo, y le van a cagar la vida. Hay un trato traumático que debe haber sido más largo que eso”, añadió Nicolás.

“Yo siempre sentía que mis dos hermanos, yo me quedaba abajo, como que ellos eran lo más… Entonces, cuando empiezas a ver tu vida, tus traumas, tus inseguridades, viene mucho más de esa etapa de la vida que de la separación de los papás”, cerró Nicolás Larraín, quien reveló que su inseguridad va ligada a su necesidad de aprobación.