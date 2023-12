“No la soporto”: Pamela Díaz confesó que ya está chata de la vorágine de la Navidad

No todas las personas logran adaptar un espíritu navideño durante estas fechas, y una de ellas es la protagonista del reality de Canal 13, Pamela Díaz.

Ella ya se encuentra en el país tras quedar fuera de la semifinal del reality, y retomó su vida normalmente. En un saludo de mediodía a su people, la “Fiera” entregó su sincera opinión sobre la Navidad.

“Estoy chata, me carga la Navidad. No la soporto, estoy como el Grinch. Me carga eso de andar comprando cosas, regalos, andar apurada a última hora, todo lleno”, comenzó su descargó la Fiera.

“Yo me voy a preocupar sólo de hacer una rica comida para mi familia, en eso nos pusimos de acuerdo en este año. Y vamos a hacer el amigo secreto, es mejor así, no tanto regalo. Los niños tienen de todo, y yo también. Estoy sana que es lo más importante”, cerró Pamela Díaz.