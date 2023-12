Solange Lackington y su ausencia en producciones dramática televisivas: “Dejé de insistir”

Desde la teleserie “Verdades Ocultas”, exitosa y extendida producción dramática de Mega cuyo último episodio fue emitido en junio de 2022, Solange Lackington no ha vuelto a trabajar para la pantalla chica.

Acerca de esta situación, considerando que se trata de una destacada actriz nacional, Solange conversó con Página 7.

“Hace más de dos años que no me llaman. Mucha gente me pregunta, no entienden por qué”, se refiere de entrada al tema.

“Incluso traté en algún minuto de tocar esas puertas, pero no he recibido ni siquiera respuesta. Dejé de insistir, si no quieren que uno esté, para qué. No sé cuál será la razón”, sinceró.

Además, dejó en claro que no es el único caso, pues muchos actores y actrices chilenos se encuentran en una situación parecida.

“Lamentablemente, el trabajo de la televisión es lo que a uno le da una remuneración más segura, un sueldo que te permite por lo menos tener un respiro, organizar tu vida, ahorrar o ponerte al día”, enfatizó.

Por este motivo, Lackington ha debido reinventarse laboralmente. “He hecho teatro, este año estrené siete obras. No creo que haya un actor o actriz en nuestro país que haya estrenado tantas obras en un solo año”, advirtió.

“Todas con muy buenos comentarios, críticas, buena recepción de público. Sin embargo, las temporadas son cada vez más breves”, reconoce con pesar.

“Uno no alcanza a calentar motor, cuando ya está saliendo de la sala. La gente no alcanzó ni a enterarse para ir a ver”, lamenta.

En este sentido, la profesional confiesa que ha debido estar “haciendo malabares como la gran mayoría de los chilenos que tienen trabajos inestables”.