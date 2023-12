“Veamos si tiene dedos pa’l piano”: interés de CHV en Máximo Menem desata duros cuestionamientos a su figura como rostro de TV

Un intenso y polémico debate se dio en el programa “Zona de estrellas” al conocerse de las dos ofertas que Chilevisión le habría realizado al hijo de Cecilia Bolocco, Máximo Menem, para integrarse al canal privado como un posible animador de la estación televisiva propiedad de Paramount.

En el espacio farandulero aseguraron que los ejecutivos de CHV estarían muy interesados en reclutar al también hijo del fallecido expresidente argentino, Carlos Menem, ya sea como participante del proyecto “Top Chef” o animador del mismo espacio culinario.

Las críticas a CHV por interés en Máximo Menem

“Estuve investigando y efectivamente, Chilevisión, que sabemos que es un canal que generalmente está tratando de reclutar gente nueva, da oportunidades, se habría contactado con Máximo Bolocco”, informó el periodista Hugo Valencia, quien aportó más detalles respecto del plan que tendría la señal al reclutar a Máximo.

“Le ofrecieron convertirse en uno de los animadores del canal”, prosiguió el comunicador, cuyas palabras desataron la molestia en otro de los panelistas y editor del espacio farandulero, Pablo Candia, quien cuestionó las capacidades del joven.

“Estudié tres años locución, dos años teatro, para que este cabro (...) ¡en su put*** vida ha aparecido en un set de televisión! Es una falta de respeto tremenda. Ni siquiera ha estado en práctica”, reclamó.

Un intenso debate se dio en "Zona de estrellas" al conocerse el deseo de CHV de potenciar a Máximo Menem como animador de TV. Fuente: Captura de pantalla del programa "Zona de estrellas", del canal Zona Latina.

Sus dichos fueron tomados por Valencia, quien aportó que “a todos los estudiantes de comunicaciones que quieren trabajar en televisión esto les va a dar rabia, se van a amargar”.

Si bien la noticia fue celebrada por los demás integrantes del programa de Zona Latina, como Adriana Barrientos, Manu González y Mario Velasco, que argumentaron que “lo que se hereda no se hurta” o “desde pequeño ha demostrado su habilidad en la televisión”, los reclamos respecto de las capacidades de Máximo siguieron causando molestia en los otros panelistas.

Al final, y en medio del intenso debate, Valencia aquietó las aguas al confirmar que de momento, y según pudo averiguar de fuentes cercanas a las negociaciones, el futuro del adolescente estaría más ligado a sus estudios universitarios (“se cambio de carrera, de Ingeniería Comercial a Arquitectura”) que a una incipiente carrera televisiva.

“La respuesta es que, al menos por el próximo año, él no puede asumir una responsabilidad así. No les dijo que no, pero les aseguró que ‘por ahora no puedo’”, concluyó el periodista.