Antonella Ríos contó que perdió un trabajo tras confesar que estaba embarazada: “Agarra el lápiz, me lo saca de la mano...”

La actriz Antonella Ríos estuvo presente en el último capítulo de “Podemos Hablar”, y en el momento de punto de encuentro del programa, ella contó que quedó fuera de un trabajo después de confesar que estaba embarazada.

Esto sucedió en la primera década de los 2000′s, cuando terminó de grabar la teleserie de Canal 13, “Descarados”, y en ese momento Antonella estaba cotizada después del éxito de “Brujas”. Por lo que fue llamada a una oficina para firmar por otra pega.

La ejecutiva le confesó que estaban muy contentos con ella y querían seguir trabajando con la actriz. “En ese momento, yo sabía que estaba embarazada. Simultáneo a eso, habían dos colegas que estaban encinta, al igual que yo, y dije: ‘por supuesto que puedo contarlo’”, contó Ríos.

“Con el lápiz en la mano...”

“Estaba con el lápiz en la mano, ‘¿Dónde firmo? ¿Cuánto hay? ¿Y por qué tan poco?’. De repente, digo: ‘para, para. Yo soy así, quiero transparentar, quiero contarte a ti que eres la mandamás, que estoy todo lo que es embarazada’. Antes de firmar, ese fue el error”, continuó.

“Cuando lo digo, te juro que fue literal, yo estaba con el lápiz en la mano y ella agarra el lápiz, me lo saca de la mano. Yo quedo así (impactada), y me dice: ‘no, lo más importante es tu salud. Cuídate, qué bueno que vas a hacer madre’”, añadió Antonella Ríos.

“Yo tenía dos colegas que estaban embarazadas junto conmigo, ellas sí tenían el contrato. No me voy a quejar ahora, pero pasó que a mí no me lo quisieron renovar, quedé con así el cuello. Moraleja: voy a seguir siendo honesta, voy a seguir diciendo las cosas transparentemente porque me iban a sacar igual”, reflexionó Antonella Ríos.