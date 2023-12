“Te evita mucha recaída con el ex...”: El particular consejo de Begoña Basauri a Pamela Díaz

La actriz Begoña Basauri participó de la nueva entrega del programa de entrevista del canal de Youtube de Pamela Díaz, “Sin Editar”.

Dentro de los segmentos que realiza la “Fiera” es la sección de “reflejos”, en donde el entrevistado responde con la primera palabra que se les viene a la mente tras la mención de un concepto.

Una de éstas era “juguete sexual”, por lo que Begoña respondió “el satisfyer”. Pamela Díaz se sorprendió porque lo tenía, mientras que la actriz se sorprendió porque la Fiera no lo tenía. “Pero si tú tienes marido, hueona”, comentó Díaz.

Lee más: Pamela Díaz confesó la particular razón de por qué cambió la fecha de parto de su hija menor

“Pero, en conjunto. No es excluyente, no es lo uno o lo otro”, señaló Basauri. La actriz confirmó que es muy parecido a la presencia de un hombre, y la lanzó: “te evita mucha recaída con el ex. Te lo dejo ahí negra”.

El equipo de Pamela Díaz reventó de la risa detrás de cámara, mientras ella los miraba con una sonrisa dibujada. “¡Lo necesito!”, exclamó la protagonista de “Tierra Brava”, quien además contó que no ha tenido relaciones sexuales en aproximadamente cuatro meses.

Lee más: ¿Regresaría a las teleseries?: Begoña Basauri cuenta la firme sobre si quiere volver a actuar en televisión