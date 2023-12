Viviana Acevedo contó que fue trolleada por la producción cuando la avisaron que quedó en “Gran Hermano”

La exparticipante de “Gran Hermano”, Viviana Acevedo, fue quien se coronó con el cuarto lugar en el reality de Chilevisión, y estuvo presente en el programa “The Ellas Show”, en donde recordó cómo fueron sus comienzos en el proceso de casting.

Ella comenzó su camino en el reality tras un anuncio en redes sociales que lo vio múltiples veces, por lo que vio como una señal. Postuló con un video, llenó el formulario y terminó siendo llamada para viajar a Santiago y avanzar en el proceso.

Los casting presenciales fueron por etapas, su presentación, los talentos que ella tiene, los amuletos de la suerte que llevaría al encierro. Acevedo ya había avanzado al último filtro de la selección, el cual si pasaba, ya estaba con un pie dentro del reality.

“Te haces estos exámenes (médicos) y si está todo bien, ya estás prácticamente adentro”, le dijeron desde la producción. Viviana estaba entusiasmada sin temor a los resultados, “yo no estaba preocupada como soy futbolista, por lo general, me hago chequeos y estaba todo bien”, contó.

“Después me llamaron, y la que me llamó me dijo: ‘ola, disculpa, salieron mal los exámenes’. Me tuve que sentar y dije ‘hueón, me voy a morir’. Me lo tiró de talla, y me dijo: ‘no, mentira. Era broma, quedaste, eres parte del reality’ (...) me agarró pal’ webeo Chilevisión”, señaló Viviana Acevedo.