Viviana Acevedo recordó el fuerte insulto que recibió de parte de Sebastián Ramírez: “Fue algo que me dolió tanto”

Una de las participantes que más lejos llegó en “Gran Hermano”, fue la profesor de educación física y futbolista, Viviana Acevedo. En la recta final de este encierro, también estaba el polémico y altamente criticado participante, Sebastián Ramírez, con quien mantuvo una tensa relación.

Uno de los episodios más fuertes dentro del reality fue cuando Ramírez le dijo un insulto homofóbico a Acevedo, quien ya había sufrido de estas burlas durante su vida al ser una mujer en el mundo del fútbol. Estos conceptos siguen siendo utilizados para tirarle odio en redes sociales.

“Me dolió tanto”

En su participación en el podcast, “The Ellas Show”, ella recordó este desagradable evento y habló de los pormenores de éste. “Cuando pasó eso, fui al psicólogo y al fin se sanó esa herida que había tratado. Eso igual me hizo más fuerte”, señaló.

Sobre la pelea en la que fue insultada y discriminada, Vivi recordó que “fue algo que me dolió tanto, sentí tanta rabia (...) quería hacerle daño, pero responderle, entonces igual le dije algo que me arrepiento, y le pedí perdón también”.

La profesora reiteró que la mayoría de la casa no se explicaban por qué no era eliminado. “No entendíamos por qué no se iba, decíamos ‘tan poco tienen que mostrar de él’. La gente lo encuentra chistoso o no ven nada de él. Insoportable”, cerró Viviana Acevedo.