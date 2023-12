“No cuesta nada...”: El tierno gesto de Valentina Roth con su madre para complacerla en Navidad

Si de amor por la madre se trata, Valentina Roth dio muestras que que ella no escatima en gestos. Fue así como compartió lo que hizo para hacer feliz a su mamá, Katya Soracco, durante Noche Buena, con quien se mandó un megamix de Villancicos, al más estilo coro navideño.

Fue la noche del domingo, en el departamento de su progenitora, que Valentina llegó junto a su pareja e hija para celebrar en familia. Pero, lo primero que tuvo que hacer fue cambiarse la polera, para estar a tono al gusto de su mamá, quien quería verla vestida de rojo.

“Mi mamá me pasó una polera roja. A mí me carga el rojo, pero se me ve bien, parece”, explicó en sus historias de Instagram, consignó Página 7.

Horas antes, había mostrado los preparativos de la celebración familiar, dando cuenta del tierno atuendo que lució su pequeña bebé Antonia, quien fue vestida de pascuerita, con un cintillo rojo y un cinturón como el del Viejito Pascuero.

Valentina Roth se lució cantando Villancicos

Tras ello, Valentina compartió en su perfil de Instagram @valeroth28 un video junto a su mamá y hermana, sentadas en un sillón, cantando un repertorio de villancicos y canciones de iglesia.

“No nos cuesta nada hacer feliz a nuestra madre. Y si ella y mi hermana querían cantar villancicos… ¡se canta poh! Feliz Navidad”, comentó.

Además, destacó que su mamá rememoró sus tiempos mozos tocando guitarra, cuando se lucía cantando en matrimonios e incluso funerales.

“Mi mamá tenía un grupo, cuando nosotras éramos chicas. Ella cantaba en matrimonios, funerales, en las misas… y nosotras la acompañábamos. Se me habían olvidado algunas canciones, eso sí”, cerró.