Taylor Swift llega al estadio de los Chiefs para ver jugar a Travis Kelce

La artista estadounidense Taylor Swift ingresó al Estadio Arrowhead junto a Santa Claus el lunes para ver a su novio y ‘tight end’ de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, mientras enfrentaban a los Raiders de Las Vegas en un enfrentamiento de Navidad.

Swift y Kelce se han convertido en una de las parejas de famosos más atractivas del mundo desde que empezaron a salir a principios de temporada, y la ganadora de 12 premios Grammy ha visto a su novio en numerosas ocasiones en el Estadio Arrowhead.

En esta ocasión, la cantante de pop vistió una camiseta roja bajo una chaqueta negra con San Nicolás a su lado.

Swift no fue la única celebridad en el Estadio Arrowhead el lunes. La estrella del baloncesto de Iowa Caitlin Clark, la actual atleta femenil del año de la AP, estuvo en la banda del campo durante los calentamientos previos al partido. Intercambió camisetas con el receptor de los Chiefs, Rashee Rice.

Fue durante un concierto en Buenos Aires que Taylor Swift confirmó de una manera muy dulce su relación con Travis Kelce.

La cantante dejó más que claro que el jugador de la liga nacional de fútbol americano es su novio después de cambiar la letra de su canción “Karma” para hacer referencia a él y luego salir corriendo del escenario para besarlo en el momento en que terminó su espectáculo.

Swift cambió la lírica de:

‘’Karma is the guy on the screen Coming straight home to me.’’

‘’Karma is the guy on the Chief’s Coming straight home to me.’’

El cambio de letra aparentemente fue una completa sorpresa para Kelce, quien reaccionó sonriendo y tapándose la cara con las manos mientras la multitud vitoreaba con entusiasmo.