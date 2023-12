“Te entiendo tanto”: Daniel Valenzuela revela drama con hija quinceañera y recibe apoyo de padres

El animador de “Emprendidos”, Daniel Valenzuela, reveló el drama que tiene como padre con su hija mayor de 15 años, confesando que se siente totalmente ignorado por la adolescente.

Así lo contó en su cuenta de Instagram, junto a una foto que la joven, recibiendo diversos mensajes de otros padres, quienes concordaron con sus palabras y le entregaron apoyo anímico, tras reconocer que sufrían la misma situación con sus retoños cuando comenzaban a crecer.

“Amo tanto a esta señorita y me pesca, tan, tan, pero tan poco a sus 15 años, saben. Aprovechen a sus cachorros todo lo que puedan porque el tiempo vuela y los pescan cada vez menos”, compartió con sus seguidores.

Daniel Valenzuela recibe apoyo de padres

Debido a ello, muchos padres compartieron su experiencia en los comentarios, lamentando que pasan por la misma situación, confiando en que solo será una etapa pasajera, muy común de la adolescencia.

“Así es crecen y ya no pescan mucho saludos desde arica”, “Ay no quiero que pase el tiempo”, “Uf te entiendo tanto”, “Es la pura verdad”, “Así es adolescencia así que paciencia”, “Ley de la vida guapo!...empiezan a independizarse y ya no somos su prioridad!...cariños”, “Así es, mi hija tiene 16 y tengo que robarle un beso, espero sea una etapa!!!!”, le comentaron.

Incluso otra usuaria, le dio un consejo, a modo de recomendación para que no entre en desesperación.

“Cuando tengas una polola oficial es ahí donde volverán jajajaj cariños”, le escribió.