Bad Bunny hace fiesta navideña en vivo con una dedicatoria especial: ‘No me quiero casar’

Bad Bunny sorprendió a sus seguidores esta Navidad, al conectarse en vivo en su cuenta de Instagram. El Conejo Malo hizo una sesión para perrear y escuchar las canciones de su nuevo álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana.

El artista global se dijo listo para la gira en 2024 para apoyar su nuevo álbum de estudio. La gira Most Wanted, producida por Live Nation y Rimas, comenzará el 21 de febrero en Salt Lake City y terminará el 26 de mayo en Miami. En el medio, Benito hará paradas en Las Vegas, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Houston, Atlanta y otras ciudades de Estados Unidos. El cartel de la gira también dice “y más…” al final de la lista de fechas, dando a entender que posiblemente se anuncien shows adicionales.

Durante la transmisión en vivo, Bad Bunny se sentó frente a un árbol de Navidad y un nacimiento; incluso en algún momento tomó una figura de los Reyes Magos para incorporarlo al baile. Él se colocó un gorrito rojo y cantó sus nuevos temas, mientras brindaba a la salud de todos.

Bunny siguió la fiesta navideña y en un live en Instagram habló de sus más recientes colaboraciones y ofreció un miniconcierto. Habló de Fina y cómo fue grabar con Young Miko; además, con Bryant Myers.

Agradecimiento especial

Bad Bunny se conectó por casi una hora, y dejó varios momentos para sus fans. Entre sus mensajes compartió que disfruta las canciones y conciertos, “para eso nací”.

A pesar de la fama, exhibió sus emociones, sobre todo al agradecer a todas las persona que los han seguido desde el día cero.

También puedes leer: Aída Cuevas recibió tres propuestas de matrimonio de Juan Gabriel y así le respondió

“Gracias a las personas que están conmigo. Estoy loco por interpretar estos temas en la gira con la gente que me quiere en todas mis facetas, estados de ánimos y yo sigo siendo human, a veces me siento triste, feliz o quiero apretar un botón y explotar”, dijo durante la fiesta vía streaming.

“Este disco es especial, porque tiene mi mood, estado de ánimo y sentimientos que quería hacer. Gracias a la gente que creyó en mi desde el día uno, porque ya había gente que creía en mí desde el día cero y para esta gente es este disco”. — Bad Bunny

No me quiero casar

El Conejo Malo confesó que uno de sus temas preferidos es No me quiero casar.

“Yo por nadie voy a cambiar, por el momento contigo yo no quiero estar”, cantó en el live.

“En realidad, creo que es el tema favorito del álbum, porque yo ese tema me lo voy a tatuar en el pecho, bueno en el pecho no, porque ya tengo un caballo, pero en el cachete me pondré: ‘Yo no me quiero casar’, con este tema me da ganas de todo”, agregó.

Pobre Bad Bunny se nota que esta destrozado después de terminar su reciente relación con Kendall pic.twitter.com/Hu1HK5t4Y4 — JEREMIAS (@sirrtotti) December 25, 2023

si bad bunny se pone a tomar desde el lunes, todos nos ponemos a tomar desde el lunes pic.twitter.com/0RW6E2G2tr — kmiluchis (@camilarz_) December 25, 2023