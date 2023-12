¿Cuánto ganó Mariah Carey este año por su éxito 'All i Want for Christmas is You'?

Pocas cosas señalan mejor la temporada navideña que el éxito navideño de Mariah Carey: “All I Want For Christmas Is You”. La canción se ha convertido en sinónimo de la temporada y es difícil ir a cualquier lugar en esta época del año sin escucharla.

Para Carey, la canción es el regalo que sigue dando: en 2022, generó alrededor de 8,5 millones de dólares en ingresos globales y regalías editoriales, según Billboard. La cantante se llevó a casa un estimado de 1,86 millones de dólares en regalías el año pasado, estima Billboard.

Mariah Carey aumenta su fortuna con las regalías de “All I Want For Christmas Is You”

La cantante, múltiple premiada en el Grammy, gana un promedio estimado de 2,5 millones de dólares en regalías cada año por la canción de 1994, según un estudio de 2016 de The Economist. La canción podría superar los 100 millones de dólares en ganancias totales en 2023, según un informe de Associated Press.

“All I Want for Christmas Is You” alcanzó mil millones de reproducciones en Spotify en diciembre de 2021 y ha sido el número 1 en la lista Hot 100 de Billboard durante los últimos cuatro años consecutivos.

Carey ha ganado millones de dólares a lo largo de los años gracias a su exitosa carrera musical, giras y patrocinios. Carey tiene un patrimonio neto estimado de 350 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.

La intérprete de ‘My All’ se encuentra entre las artistas femeninas más vendidas de todos los tiempos, con más de 200 millones de álbumes vendidos a lo largo de su carrera y 19 sencillos número uno del Billboard Hot 100. La cantante ocupa hoy el décimo lugar en el mundo en Spotify, con alrededor de 73,4 millones de oyentes mensuales.

“All I Want For Christmas Is You” estableció tres récords mundiales Guinness en 2019, entre los que se encontraba el título de la canción más reproducida en Spotify en 24 horas por una artista femenina. Se transmitió más de 10,8 millones de veces en un día en diciembre de 2018. Volvió a batir el récord en 2022 con 21,3 millones de escuchas transmitidas.