“Ella tiene que dejarse amar por mí”: Junior Playboy pone todas sus fichas en conquistar a Chama en ‘Tierra Brava’

Chama se está quedando cada vez más sola al interior de “Tierra Brava”, luego de que Luis Mateucci terminara con ella tras el ingreso de Daniela Aránguiz. Pero uno de los participantes vio en ello, una oportunidad.

Junior Playboy le comentó a Fabio Agostini que, ahora que está sola, Chama sería una buena opción para él. “Ella tiene que dejarse amar por mí. ¿Y si me quedo yo con ella? ¿Se arregla la cosa?”, se preguntó Playboy.

“Tú sabrás. Cuando te clave el puñal te va a decir ‘Yo no fui, yo no fui’. Hasta ese punto llegamos”, rió el español ante la sugerencia de Junior.

La idea continuó en mente de todos cuando Daniela Aránguiz le apostó a Luis Mateucci que Junior logrará conquistar a Chama. “Me gustaría, le voy a decir a Junior que lo intente”, comentó cuando los vio caminando juntos.

Chama, el dilema de muchos

Luego, Uriel habló con Chama y le recomendó que se trate de llevar bien con Pamela Díaz, que debe tomarse con humor lo que le dice. “¿Cómo me lo voy a tomar con humor si son cosas feas que me dice? Yo no tengo una amistad con ella, ayer le di la oportunidad de conversar, le brindé la confianza, y hoy desde la mañana está jodiéndome. No me parece que sea buena persona. Yo tengo un límite, tanto ella como Miguelito sacan lo peor de mí, en cualquier momento exploto”, se confesó la venezolana.

Además, despotricó contra Angélica. “No la entiendo, le dijo a Pamela que me golpeara. Después dice que quiere venir a hablar. No la voy ni a mirar, no la entiendo”, manifestó Chama.

Pamela, conversando con Botota, le dijo que no debe preocuparse de ser amiga de Chama. “A veces uno tiene amigos que otras personas te los critican pero contigo son la r… Si tú con la Chama te llevai bien, listo. No tienes que darle explicaciones a nadie, uno elige la amistad. Si la Chama es maleducada con el resto ese es su problema”, explicó “La Fiera”.

Simultáneamente, Luis le comentó a Junior que no tiene intenciones de hablar de nuevo con Chama. “Ya está. Con todas sus actitudes ya no me apetece para nada, que siga su camino”, dijo sobre la venezolana.