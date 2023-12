“Es una niña con muchas inseguridades”: Fabio Agostini habló sin filtro sobre su expareja durante su participación en “Tierra Brava”

Durante el episodio estreno de “Tierra Brava”, Fabio Agostini se refirió por primera vez a expareja brasileña, Gabrieli Moreira.

En la conversación con Jhonatan Mujica, el español confesó que ha sido incapaz de terminar con la mujer y este tema lo tiene bastante angustiado.

“Ella dice que no puede ser amiga mía. Es una niña con muchas inseguridades. Y uno la quiere tanto que dice ‘cambiará’, la ayudo, quiero que cambie”, aseguró.

Asimismo, comentó que “me da pena porque es divertida, pero a los dos o tres días me hace sentir una m… Y normalmente si una persona es tóxica yo desaparezco, pero a ella le he permitido tanto”, le contó al modelo, argumentando que “las personas manipuladoras se cag… cuando no consiguen lo que quieren”.

Finalmente, Fabio le dio una lección a Jhonatan: “Mi consejo es que te mantengas al margen de la mina”, cerró.