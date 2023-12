Estas son las mejores series de 2023 según el New York Times

El New York Times ha revelado su selección de las mejores series de televisión y streamingde 2023, destacando producciones que han cautivado a la audiencia con historias envolventes y personajes memorables.

Mejores series de 2023 según el New York Times

1. The Bear:

Este año, The Bear, creada por Christopher Storer, regresó con su segunda temporada. La serie sigue a Carmy (Jeremy Allen White), un chef de alta cocina que se ve obligado a regentar la tienda de sándwiches de su familia en Chicago. Con intrigas culinarias y giros emocionantes, The Bear ha ganado su lugar entre las favoritas del NYT.

2. Beef:

Definida por el New York Times como “una buena historia sobre gente que se vuelve loca”, Beef narra la vida de Amy Lau (Ali Wong) y Danny Cho (Steven Yeun), dos extraños cuyos destinos se entrelazan después de un desencuentro en la carretera. Esta serie de 10 episodios promete una montaña rusa de malas decisiones que cambian vidas.

3. The Curse:

Considerada una de las mejores del año, The Curse sigue a Whitney y Asher Siegel, una pareja de recién casados que enfrenta desafíos éticos y morales al intentar llevar su visión de viviendas ecológicas a Nuevo México. Emma Stone lidera el elenco en esta serie que explora las complejidades de perseguir sueños en el mundo del reality.

4. Dead Ringers:

Rachel Weisz protagoniza Dead Ringers, una serie de seis capítulos disponible en Amazon Prime Video. Interpretando a gemelas ginecólogas, Weisz lleva a los espectadores a un viaje que explora los límites legales y éticos de su práctica médica transformadora.

5. I’m a Virgo:

Amazon Prime Video presenta I’m a Virgo, donde el creador Boots Riley explora la vida de Cootie (Jharrel Jerome), un adolescente de Oakland, ofreciendo una crítica anticapitalista mientras examina la percepción del joven negro como una amenaza.

6. Jury Duty:

Esta innovadora serie de Amazon Prime Video, Jury Duty, sorprende con su formato único. Un hombre anónimo se une a un jurado falso en un caso ficticio, con la participación de actores notables, incluido James Marsden interpretándose a sí mismo.

7. The Last of Us:

HBO Max ha triunfado con The Last of Us, una adaptación de la famosa saga de videojuegos. Pedro Pascal y Bella Ramsey lideran la serie, llevando a los espectadores a través de un apocalipsis emocional y físico.

8. Reservation Dogs (Tercera temporada):

Sterlin Harjo trae la tercera temporada de Reservation Dogs a Disney+, continuando la historia de cuatro adolescentes nativos americanos que crecen en una reserva.

9. South Side:

Concluyendo su tercera temporada, South Side sigue a dos amigos recién graduados que buscan convertirse en empresarios. Sultan Salahuddin y Kareme Young lideran el reparto de esta serie llena de risas y desafíos.

10. Succession:

Finalizando su exitoso recorrido después de cuatro temporadas, Succession deja una huella imborrable con una de las muertes más impactantes de la televisión. Esta historia de la familia Roy se convierte en un título histórico de HBO.