Kel Calderón y su padre Hernán Calderón se trollean mutuamente en redes sociales

La influencer Kel Calderón generó risas entre sus seguidores al “trollear” a su padre, el abogado Hernán Calderón. La influencer celebró la navidad junto a su padre y su pareja, Renzo Tissinetti.

Todo comenzó cuando Hernán compartió una foto de la celebración junto a Kel y Renzo, agradeciendo por la especial velada. “Hijita, anoche fue muy hermoso celebrar la Navidad juntos. Qué lindo. Todo muy especial y cuidado. Gracias por tanto cariño y amor. Te quiero mucho, besitos”, escribió en el post.

Sin embargo, la imagen mostraba a Kel con los ojos cerrados, lo que motivó la humorística venganza de la influencer.

En una serie de fotos del mismo momento, Kel compartió una imagen de su padre con los ojos cerrados, explicando: “Debido a que mi papá decidió subir a su Instagram una foto donde él se ve estupendo y yo salgo con los ojos cerrados, aquí estoy devolviendo el favor”.

Aunque Kel intentó “devolver el gesto”, su padre no perdió la oportunidad de hacer bromas acerca de las fotos de su hija: “Mi princesita, no me di ni cuenta que estabas con los ojos cerrados. En todo caso, en estas fotos que ahora tú subiste sales con los ojos cerrados en la mayoría ¿Será que prefieres salir con los ojos cerrados? Besitos”, respondió Hernán, manteniendo el tono humorístico.

La joven, lejos de tomarlo a mal, destacó la importancia de pasar la Navidad juntos, especialmente después del fallecimiento de su abuela en 2021. Kel dedicó cariñosas palabras a su padre, demostrando la cercanía y el especial vínculo que tiene con su padre.