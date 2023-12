“Mis niños saben todo”: Daniela Aránguiz explicó por qué Luis Mateucci no llegó a la cena navideña

Tras su salida de Tierra Brava y su reencuentro con su pareja Luis Mateucci, Daniela Aránguiz explicó por qué el argentino no llegó a la cena navideña, reconociendo que sí fue invitado a pasar Noche Buena junto a su familia.

“No fue a cenar conmigo, obviamente que lo invité, estaba súper invitadísimo, pero él dijo que no era una buena instancia o un momento grato para conocer a mis hijos”, explicó Aránguiz, valorando su actitud.

“Mis niños saben todo, que estoy andando con él, pero dijo que encontraba que era una falta de respeto con los niños. Yo la verdad es que encontré que fue súper clever por parte de él”, contó al medio LUN.

Además, respecto a su relación con el argentino, quien disputará la final de Tierra Brava con Fabio Agostini, Aránguiz señaló estar “enamoradísima”.

“Yo me siento enamoradísima, como que con Luis he vuelto a enamorarme, hace mucho tiempo que no estaba tan feliz con alguien”, aseguró.

Aránguiz en Tierra Brava

En el más reciente episodio de “Tierra Brava”, Daniela Aránguiz analizó algunos detalles de su antigua relación con Jorge Valdivia, exponiendo las actitudes tóxicas que tenía su expareja y cómo ella reaccionaba ante ellas.

El momento se dio cuando la expanelista de farándula se encontraba en el patio junto a Nicolás Solabarrieta, Guarén, y a Luis Mateucci.

“Los hombres que más dicen que no les gusta que los mandoneen son a los que más les gustan las minas tóxicas, showseras y que los mandonean”, teorizó Daniela de entrada.

Por su parte, el ex de Oriana Marzoli apoyó esta idea y aseguró: “A mí me tocaron minas no tóxicas y pensaba que no me querían. Porque estoy acostumbrado”.

Acto seguido, Guarén le consultó a Aránguiz por su polémica relación con el Mago y cómo duró tanto tiempo con él, a lo que Daniela respondió: “Yo me casé muy enamorada. Tú idealizas a una persona y te transformas en algo. Es como las abuelas que dicen ‘tú sabes con quién te casas pero no de quién te separas’. Creo que con él fui muy feliz y muy infeliz”, sostuvo.

“Tienes que pisar el hoyo y llegar a lo más hondo para subir de nuevo”, dijo acerca de su matrimonio, y reveló que de todos modos sigue afectada.

“Me duele mucho, me dejó con culpa, te echas la culpa. Cuando estás con una persona narcisista te convencen. Yo en todo el matrimonio nunca me lo cag… Y no me creo el cuento, pero muchos se me tiraban”, cerró la participante de “Tierra Brava”.