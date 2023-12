Sigue la mala racha de DC: Aquaman 2 tiene uno de los peores estrenos de la franquicia

Desde hace unos días, la esperada Aquaman y el Reino Perdido llegó a los cines pero, pese a la expectativa alrededor del filme, sigue la crisis para el ya abortado DCEU. A través de medios como Discussing Film ahora se ha reportado que los números de lanzamiento de la secuela fueron tan bajos que ya tiene uno de los peores estrenos de toda la franquicia, de hecho, la recaudación es más baja que las proyecciones iniciales.

Según cifras oficiales, Mujer Maravilla 1984 es quien tiene el peor estreno del DCEU con US $16 millones de recaudación a nivel local (Estados Unidos y Canadá); le sigue Blue Beetle, con US $25 millones. Después viene El escuadrón suicida, con US $26 millones y, ahora, lo acompaña Aquaman 2, con los US $29 millones que ha logrado recaudar durante el primer fin de semana, número más bajo que los US$ 30 millones o incluso US $45 millones que se tenían calculados. Muy lejanos se encuentran los US $166 millones de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia logrados en 2016, el estreno más taquillero de todo DCEU.

El 2023 no fue un buen año para las cintas de superhéroes

En cuanto a la competencia, Aquaman también perdió ante el último estreno del año de Marvel, la competencia directa de DC, The Marvels. El filme del UCM, que también le fue mal en taquilla considerando la expectativa que había con el proyecto, recaudó 47 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno, hace poco menos de un mes, de acuerdo con Box Office Mojo. Sin embargo, a nivel global, a Aquaman le fue mejor, pues logró US $120 millones mientras que la cinta de Marvel recaudó $110 millones.

Estrenos como Ant-Man and the Wasp: Quantumania o The Flash marcaron un año paupérrimo para el género de superheroes, pues mientras aún se sigue recuperando la acción en las salas de cine tras el año que los estrenos en salas se vio pausado por la pandemia del covid-19, las películas de este subgénero que antes solían llamar masas se han visto eclipsadas por otro tipo de ‘blockbusters’ como lo fue Barbie o incluso Oppenheimer.

Desafortunadamente, Aquaman 2 representa la sepultura final del DCEU como se conoció, luego de haber tenido su hora de fallecimiento con The Flash. Lo positivo para los fans ahora está en el horizonte, con el comienzo de una nueva etapa con James Gunn como presidente y modelador de DC Studios y sus próximas películas, de las cuales la primera ya se sabe que será Superman: Legacy.